Жительница Нягани получила условный срок за два удара ножом сожителя дочери

Жительницу Нягани приговорили к трем годам лишения свободы условно после того, как она нанесла два удара ножом сожителю своей дочери. Суд не признал ее действия самообороной, сообщили суды Югры.

Конфликт произошел в феврале 2026 года во время застолья. Между дочерью подсудимой и ее сожителем началась ссора. Женщина вступилась за дочь, после чего мужчина оттолкнул ее и пнул в грудь.

Когда активный конфликт уже прекратился, женщина взяла нож и ударила мужчину в живот и руку. Суд пришел к выводу, что в этот момент он уже не проявлял агрессии и не ожидал нападения. Поэтому доводы подсудимой о самообороне отклонили, расценив ее действия как месть за произошедшее.

Женщину признали виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Также на днях жительница Югры, обвиненная в хищении 11 млн рублей у работодателя, получила условный срок.