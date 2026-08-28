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​Развитие талантов: «Газпром трансгаз Сургут» приглашает на занятия детей и взрослых

Интервью о том, какие спортивные секции и творческие студии доступны детям и взрослым в Сургуте

​Развитие талантов: «Газпром трансгаз Сургут» приглашает на занятия детей и взрослых
Воспитанники «Факела» демонстрируют акробатические фигуры. Фото: ООО «Газпром трансгаз Сургут»

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Футзал или гимнастика, бассейн или единоборства, вокал или танцы – как понять, какое занятие действительно станет его увлечением? В Управлении по культуре и спорту ООО «Газпром трансгаз Сургут» предлагают не ограничиваться одним вариантом. Здесь сегодня развивают 17 видов спорта и 8 творческих направлений, а воспитанники выступают на крупных соревнованиях, участвуют в телевизионных проектах и поступают в ведущие профильные вузы страны. О том, с чего начать, куда еще можно записаться и какие возможности открываются перед воспитанниками, СИА-ПРЕСС рассказал начальник Управления по культуре и спорту ООО «Газпром трансгаз Сургут» Даниил Маркин.

С чего все начинается

– Уже год «Факел» и «Камертон» работают как единое Управление по культуре и спорту. Зачем их объединили и что это изменило для тех, кто приходит к вам заниматься?

– В первую очередь такие решения принимаются для повышения эффективности структуры. 35 лет два коллектива, два филиала нашего предприятия работали как отдельные структуры, а теперь это единое управление. Объединение позволило нам по-новому выстроить работу и связать спортивное и творческое направления.

– Бывает ли, что родители хотят отдать ребенка в одну секцию, а тренер видит, что ему больше подойдет совсем другое направление? Как вы помогаете семье сделать правильный выбор?

– У нас 17 видов спорта и 8 направлений в творческих студиях. Мы стараемся не исходить только из того, куда родители сами решили отдать ребенка. Сначала показываем ему разные направления, даем возможность встретиться с тренером или педагогом и понять, что интересно именно ребенку.

Даниил Маркин рассказал, как в Сургуте помогают детям выбрать спортивное направление

Ребенок может попробовать несколько направлений. Нередко дети начинают с гимнастики, а потом переходят, например, в дзюдо. Полученная гибкость им там очень пригодится.

– С какого возраста вы принимаете детей и какие направления подходят самым маленьким?

– В основном набираем с четырех лет, но подход индивидуальный. Бывает, что и в три с половиной года ребенок уже готов.

Художественная гимнастика – ранний вид спорта. Боевые искусства мы обычно рекомендуем с пяти лет, в бассейн мы записываем детей с семи лет.

В творчестве с четырех лет, например, принимают наши «Пересмешки» – студия русской народной песни и танца. Дети приходят в четыре года, а уже через год выходят на сцену и выступают.

От первого занятия к большим победам

– По каким направлениям сегодня желающих больше всего?

– В этом году мы планируем набрать в спортивные направления более 2,5 тысячи воспитанников, в «Камертоне» занимается в среднем более тысячи.

Одно из самых востребованных направлений – бассейн. Всегда большой спрос на боевые искусства, гимнастику, а также футзал.

Сейчас мы реконструируем спорткомплекс «Газовик», где появится новая площадка. С 1 сентября открываем Академию футзала «Факел» и впервые будем набирать детей четырех, пяти и шести лет. Они начнут заниматься в обновленном зале «Газовика», затем смогут переходить к старшим тренерам в «Факел». А дальнейшая перспектива – возможность играть за городскую команду МФК «Сургут» в Суперлиге.

– Представим ребенка, который сегодня впервые пришел к вам в секцию. Если у него есть способности и желание заниматься серьезно, какой путь он может пройти за несколько лет?

– Если говорить про спорт, здесь путь практически не ограничен. Кроме городских турниров, я всегда ставлю задачу участвовать во всероссийских и международных соревнованиях.

Юные спортсмены «Факела» участвуют в городских, региональных и всероссийских соревнованиях

В творчестве возможности тоже большие. Например, для вокального направления одной из таких высоких планок стало шоу «Голос»: в нем участвуют наши педагоги, а воспитанники стремятся идти по их стопам.

Мы участвуем во множестве крупных конкурсов страны. Для меня важный показатель – поступление наших воспитанников в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Два года подряд наши ребята поступали в Гнесинку.

– Как вы выбираете тренеров? Что важнее – достижения самого специалиста или умение заинтересовать ребенка?

– Важны оба фактора. Но умение взаимодействовать с ребенком, понимать его психологию, найти к нему подход в итоге тоже становится частью профессионализма.

Человек должен любить свое дело. Для меня работа тренера или педагога – это миссия. Если специалист приходит только ради денег, это не наша история.

Нужно любить ребенка, уметь находить компромиссы с родителями. Мы нацелены на то, чтобы воспитывать. Уважение к тренеру, к старшим, к другим ребятам – это важно. Мы одна команда независимо от должностей, и наш общий результат – воспитание ребенка.

У нас, кстати, есть целые династии. Многие бывшие воспитанники получают профильное образование и возвращаются к нам уже тренерами и педагогами. Для нас это продолжение традиций и той школы, которая формировалась здесь десятилетиями.

– За пять лет через «Уроки футбола» прошли около 1 500 школьников. Работает ли этот проект как настоящий вход в спорт?

– Это часть популяризации футзала. Представьте: мальчишка занимается футболом в школьной секции, ходит на матчи и видит спортсмена, который выступает на высоком уровне. А потом этот спортсмен приходит к нему в школу.

В секцию футзала принимают детей с 4-х лет

Проект очень востребован. Дети ждут, когда к ним приедут «легенды сургутского футбола». Поэтому будем охватывать все больше школ и возвращаться туда повторно – дети растут, приходят новые поколения.

От репетиции до большой сцены

– О спорте «Факела» сургутяне знают достаточно хорошо. А что сегодня предлагает «Камертон»?

– С пяти лет у нас можно заниматься в студии эстрадного вокала «АТАС» и в театральной студии «Юла», а с четырех лет мы принимаем на бальные танцы, в студию русской народной песни и танца «Пересмешки» и в студию современной хореографии «Этинсель».

Одно из наших преимуществ – собственная сцена. У воспитанников есть возможность не просто заниматься в классе, но и получать настоящую сценическую практику. В 2023 году у нас появился новый зал на 409 посадочных мест, и мы этим очень гордимся.

При этом мы открыты для всего города: сургутян у нас занимается больше, чем сотрудников предприятия.

Увлечение без возраста

– А что вы можете предложить взрослым?

– Взрослых у нас очень много. У нас есть хобби-классы для взрослых, а некоторые студии ориентированы именно на людей серебряного возраста.

Например, есть коллектив «Синьориты» по бальным танцам. Наши «девчонки 60+» танцуют латиноамериканские танцы, сальсу и бачату так, что невозможно оторваться. Это одна из моих больших гордостей.

В этом году подобные направления запускаем и в спорте. В расписании появятся занятия айкидо и пилатесом для старшего поколения, причем стоимость для них будет ниже.

Мы активно продвигаем на городском уровне программу «Сургутское долголетие», которая должна объединить все учреждения культуры и спорта с предложениями занятий для людей серебряного возраста.

– Бывает, что сначала приходит ребенок, а вслед за ним начинают заниматься родители?

– Таких примеров очень много. Родитель приводит ребенка в «Камертон», узнает, что есть хобби-класс по вокалу, и в итоге заниматься начинают мама или даже бабушка.

А иногда занятия меняют жизнь еще сильнее. Среди людей старшего возраста у нас были случаи, когда участники знакомились на занятиях, сначала становились парой в танцах, а потом создавали семьи.

Можно и в 65 лет встретить свою половинку и жить дальше счастливо. Люди молодеют и душой, и телом. Я видел, какими наши «Синьориты» пришли четыре года назад и как выглядят сейчас – это разные люди.

Все для занятий

– Какие возможности есть у семей, чтобы платить за занятия меньше?

– По направлению культуры действует система сертификатов ПФДО. Процедура не самая простая, но у нас есть отдельный специалист, который консультирует родителей и помогает получить сертификат. В прошлом году из примерно тысячи воспитанников «Камертона» 700 занимались с использованием таких сертификатов.

В спортивном направлении такой возможности нет. На льготной основе мы работаем с детьми участников специальной военной операции через фонд «Защитники Отечества».

Время присоединяться

– Если после прочтения интервью человек решит прийти к вам сейчас, еще можно записаться?

– Сейчас прекрасное время, чтобы спланировать учебный год 2026-2027 и записаться. По спорту набор стартовал 1 августа, по культуре – 19 августа. Листов ожидания пока нет, свободных мест достаточно.

Графики наборов мы публикуем в социальных сетях. Можно прийти лично: по спортивным направлениям – в «Факел», по творческим – в «Камертон». На месте работают специалисты, можно сразу получить консультацию и заключить договор.

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