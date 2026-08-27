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​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 августа? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 августа? // АФИША
Фото: СИА-ПРЕСС

29 августа

Праздник «Урожай года»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00.

В «Старом Сургуте» соберутся фермеры, местные производители и ремесленники. На большой ярмарке можно будет купить свежие овощи и зелень, северную рыбу, мясные и колбасные изделия, сыры, молочную продукцию, мед, дикоросы, варенье, сиропы, травяные чаи и домашнюю выпечку. Также будут работать торговые ряды с сувенирами и изделиями ручной работы.

Для гостей подготовят мастер-классы, фотозоны, выступления творческих коллективов, конкурсы и праздничную лотерею. Для детей организуют игры и танцы, а любители книг смогут посетить тематическую выставку и принять участие в интеллектуальной игре.

Отдельной частью праздника станет выставка-конкурс «Дары Севера».

На площадке также можно будет перекусить и согреться горячими напитками.

Вход свободный. 0+

Фестиваль современной городской культуры

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный, 37а. Время: 11:00-20:00.

С 11:00 до 20:00 на главной сцене выступят местные музыкальные коллективы, рок- и хип-хоп исполнители, а также DJ. В программе − «Импульс», DJ «XDEMA», «Будем в среду», «SOLARIS PARK», «June6», «Палас?» и другие участники. Завершится фестиваль огненным шоу от творческой группы «ПЛЕМЯ».

На площадке также будут работать фудкорт, мастер-классы, интерактивные зоны и активности городских сообществ.

Фестиваль объединит музыку, творчество и локальные проекты, а также станет площадкой для поддержки молодых исполнителей и городских инициатив.

Вход свободный. 0+

Открытый микрофон в «Компромате»