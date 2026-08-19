Что думается в день 35-летия СИА-ПРЕСС? Понятно, что думается. Никто не мог и представить, а сколько всего было, кто мог предположить, что тогда, в далеком 1991-м... Все так. Путь огромный, но − не оконченный. Дорога витиеватая, пунктиром. То есть, то нет. То асфальт, то хлябь, то вообще ничего. Но идти надо.

Самой теплой оценкой стали вот такие слова, которые я получил от одного нашего работника (старожила СИА-ПРЕСС, кстати; но по возрасту − почти ровесника). Знаю, что так сказали и думают многие, а это бесценное вознаграждение за пройденный путь и аванс на путь предстоящий.

Здесь − все эмоции человека, для которого СИА-ПРЕСС стал вторым домом, как и для десятков, сотен прекрасных красивых людей, создававших и поддерживающих этот сногсшибательный проект − информационное агентство СИА-ПРЕСС. С разрешения автора, с маленькими купюрами, делюсь с нашими верными читателями, которым − отдельные бесконечные спасибо за годы и десятилетия доверия и поддержки.

«С юбилеем Вас! С 35-летием СИА-ПРЕСС!

Знаете, когда начинаешь вдумываться в эту цифру, становится немного не по себе. Я всего на три года старше СИА-ПРЕСС, а сам практически половину своей жизни провел здесь. Получается, что компанию я знаю уже почти столько же, сколько самого себя!

За эти годы было очень много всего. Что-то хорошее, что-то тяжелое, что-то сегодня вспоминается с улыбкой. В своей жизни я многое пропустил, и о некоторых вещах сегодня жалею.

Но об одном я точно не жалел никогда - о том, что когда-то моя жизнь пересеклась с СИА-ПРЕСС и так надолго с ним связалась.

Потому что СИА-ПРЕСС для меня давно уже не просто место, куда я прихожу на работу. Здесь прошла огромная часть моей жизни. Здесь я получил опыт, который невозможно получить ни в одном университете.

Здесь я встретил множество прекрасных людей, а некоторые коллеги за эти годы стали для меня настоящими друзьями.

И отдельно я хочу сказать спасибо Вам.

За эти годы Вы стали для меня не просто руководителем, а человеком, у которого я действительно многому научился. В каких-то вещах - непосредственно в работе, в каких-то - в отношении к людям, к своему делу и к ответственности за него.

Наверное, за 35 лет СИА-ПРЕСС видел уже практически всё. Кризисы - пережили. Ковид - пережили. Теряли то, что строилось и создавалось годами, - пережили и это. Были времена, когда казалось, что дальше будет уже совсем непросто. Но вот проходит 35 лет - а мы всё еще здесь.

Да, сегодня СИА-ПРЕСС уже не такой большой, каким был когда-то. Но он жив, работает и продолжает двигаться вперед. А значит, все эти годы, силы, нервы, бессонные ночи и принятые когда-то решения были не зря.

Поэтому я хочу пожелать Вам прежде всего здоровья и сил. Чтобы рядом всегда были родные и близкие люди. Чтобы работа приносила не только очередные проблемы, которые надо решать, но и удовольствие от результата. Чтобы впереди было еще много новых идей, проектов, побед и поводов однажды оглянуться назад и сказать: «А ведь всё получилось».

Ну а 35 лет мы уже смогли.

Это тот самый случай, когда хочется сказать: можем повторить! И обязательно повторим!».

Спасибо всем, друзья, для кого работа редакции СИА-ПРЕСС важна. Работаем!