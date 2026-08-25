Четыре фестиваля Югры поборются за награды федеральной туристической премии

Четыре фестиваля Югры поборются за награды Russian Event Awards. Проекты региона представлены в разных номинациях туристической премии, сообщает «Югра официально».

Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» претендует на награду в номинации по популяризации событийного туризма. «Зажигаем в Кирпичном» представят в направлении народных промыслов и ремесел, а «Уху на Оби» — в области сельского туризма.

Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» поборется за награду среди культурных событий в городах с населением более 100 тысяч человек.

Проекты Югры участвуют и в других туристических конкурсах. В полуфинал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» прошли еще 15 инициатив региона. Среди них национальный туристический маршрут «Месторождение Югра», тур «Югорский лыжный марафон» и «ЭТНО-ПИКНИК: Вкус Сибири за 90 минут».

Напомним, что прямо сейчас в Югре начался мини-тур Хора Турецкого — коллектив выступит в Урае, Лангепасе, Покачах и Когалыме.