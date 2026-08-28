У «Конторы пароходства» проводят «Счастливое Тюменской лето»

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hx2lwdtMMjM8TELZWnUajiAVZFu4Wi/0bZedW2pLn6Rc/2QNNznl+2msDWJASCeWLJZI2whCY+XSdr0eDal5xspWS/9NuD+fXA7BHPcS9O332Ut6I6UnKv6WaMm87zv4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hx2lwdtMMjM8TELZWnUajiAVZFu4Wi/0bZedW2pLn6Rc/2QNNznl+2msDWJASCeWLJZI2whCY+XSdr0eDal5xspWS/9NuD+fXA7BHPcS9O332Ut6I6UnKv6WaMm87zv4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hx2lwdtMMjM8TELZWnUajiAVZFu4Wi/0bZedW2pLn6Rc/2QNNznl+2msDWJASCeWLJZI2whCY+XSdr0eDal5xspWS/9NuD+fXA7BHPcS9O332Ut6I6UnKv6WaMm87zv4"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hx2lwdtMMjM8TELZWnUajiAVZFu4Wi/0bZedW2pLn6Rc/2QNNznl+2msDWJASCeWLJZI2whCY+XSdr0eDal5xspWS/9NuD+fXA7BHPcS9O332Ut6I6UnKv6WaMm87zv4"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  85,6007   EUR  99,6820  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюмени 30 августа пройдет фестиваль «Счастливое Тюменское лето»

У «Конторы пароходства» проводят «Счастливое Тюменской лето»

​В Тюмени 30 августа пройдет фестиваль «Счастливое Тюменское лето»
vk.ru/dsr72

В Тюмени 30 августа состоится большой фестиваль «Счастливое Тюменское лето». Мероприятие пройдет на площади у мультицентра «Контора пароходства» (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) с 10:30 до 13:00, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Фестиваль станет завершающим событием летней оздоровительной кампании и соберет детей, родителей, педагогов, вожатых и всех, кто хочет провести последние дни лета в теплой лагерной атмосфере. Для гостей подготовили тематические площадки детских лагерей, мастер-классы, игры и веселые состязания. Завершится праздник концертом с яркими номерами и интересной программой. Вход свободный для всех желающих.

Фестиваль «Счастливое Тюменское лето» – не просто развлечение, а важное профессиональное событие. Именно здесь назовут победителей конкурсов профессионального мастерства вожатых и отметят лучшие практики детского отдыха, которые нарабатывались в течение всего лета.

Этому предшествовал масштабный XXI областной фестиваль методических идей «Дорогой открытий» – одна из ключевых профессиональных площадок региональной сферы детского отдыха. В 2026 году фестиваль посвящен Году единства народов России. В течение лета специалисты загородных лагерей и центров представляли свои лучшие педагогические практики и методические разработки.

Особенность фестиваля – его практическая направленность. Экспертная комиссия приезжала непосредственно в организации и оценивала работу специалистов во время действующей смены, в привычной для детей и вожатых обстановке. В рамках конкурса профессионального мастерства «Вожатые #МыВместе72» вожатские пары готовили творческие видеовизитки, проводили отрядные дела вместе с детьми и представляли их методические сценарии. Программа также включала конкурс вожатского творчества в двух номинациях – «Вожатский народный танец» и «Вожатская песня».

Свои конкурсные программы уже представили команды лагерей «Остров детства», имени Гагарина, «Витязь», «Энергетик» и «Прометей». 13 августа конкурсный день прошел в АНО ОДООЦ «Ребячья республика». Очную часть просмотров продолжат «Алые паруса», «Серебряный бор» и «Дружба».

Организатором фестиваля «Счастливое Тюменское лето» выступает Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» при поддержке регионального департамента социального развития.


нравится (0) не нравится (0)
28 августа в 16:01, просмотров: 1160, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В чат-боте «Мое здоровье Тюменская область» в МАКС появились видеоинструкции по первой помощи 704
  2. ​В сентябре по всему ХМАО пройдет фестиваль «Югра вместе!» 693
  3. ​Три проекта из Тюменской области стали победителями всероссийской премии «Патриоты России» 692
  4. ​В Ишиме 1 сентября откроется самая крупная поликлиника Тюменской области 691
  5. Только 32% югорчан считают профессию учителя престижной 671
  6. ​Профосмотры прошли более 400 тысяч жителей Тюменской области 648
  7. Дожди и похолодание улучшили ситуацию с кислородом в реках Югры 635
  8. На федеральных трассах Тюменской области проходит марафон «Дорога домой» 565
  9. ​В СМИ писали о нарушениях при строительстве набережной Кривули в Сургуте. Что подтвердилось и как дела обстоят сейчас 565
  10. ​В сельской больнице Тюменской области установили новейший аудиовизуальный комплекс 556
  1. ​Ирина Карпычева: «Строительство у воды: не остановится, но станет дороже и сложнее» 2800
  2. ​Вдыхать жизнь в общественные пространства нужно комплексно – с участием власти, МВД, бизнеса и творческих людей 2787
  3. ​Квартира на вырост: когда большая площадь помогает избежать будущих расходов 2613
  4. ​Мед, дикоросы и фермерские сыры: в «Старом Сургуте» пройдет ярмарка «Урожай года» 2449
  5. ​В Югре можно развивать и падел с керлингом, но помнить, что это народ любит футбол, хоккей, лыжи и плавание 2432
  6. В аэропорту Сургута серьезно задерживаются несколько рейсов — в основном, на юг 2171
  7. ​Как и где жить 1781
  8. ​Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 рейтинга лучших годовых вкладов 1653
  9. ​Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,2 раза 1640
  10. В России грузовики и автобусы можно будет водить без одной руки или ноги 1596
  1. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 4168
  2. ​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха 4015
  3. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 3885
  4. Какие выплаты югорчане могут получить для подготовки к школе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3741
  5. ​Совпадение 3680
  6. Сургут может не заметить проблему, пока земля не уйдет из-под ног 3645
  7. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 3429
  8. Хор Турецкого даст четыре бесплатных концерта в Югре — на этот раз только в небольших городах 3365
  9. ​Массовая гибель птиц в Югре: что известно и как помочь 3265
  10. ​Дороги нет. Но идти надо 2938

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика