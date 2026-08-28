У «Конторы пароходства» проводят «Счастливое Тюменской лето»

В Тюмени 30 августа состоится большой фестиваль «Счастливое Тюменское лето». Мероприятие пройдет на площади у мультицентра «Контора пароходства» (ул. 25 Октября, 23А, стр. 1) с 10:30 до 13:00, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Фестиваль станет завершающим событием летней оздоровительной кампании и соберет детей, родителей, педагогов, вожатых и всех, кто хочет провести последние дни лета в теплой лагерной атмосфере. Для гостей подготовили тематические площадки детских лагерей, мастер-классы, игры и веселые состязания. Завершится праздник концертом с яркими номерами и интересной программой. Вход свободный для всех желающих.

Фестиваль «Счастливое Тюменское лето» – не просто развлечение, а важное профессиональное событие. Именно здесь назовут победителей конкурсов профессионального мастерства вожатых и отметят лучшие практики детского отдыха, которые нарабатывались в течение всего лета.

Этому предшествовал масштабный XXI областной фестиваль методических идей «Дорогой открытий» – одна из ключевых профессиональных площадок региональной сферы детского отдыха. В 2026 году фестиваль посвящен Году единства народов России. В течение лета специалисты загородных лагерей и центров представляли свои лучшие педагогические практики и методические разработки.

Особенность фестиваля – его практическая направленность. Экспертная комиссия приезжала непосредственно в организации и оценивала работу специалистов во время действующей смены, в привычной для детей и вожатых обстановке. В рамках конкурса профессионального мастерства «Вожатые #МыВместе72» вожатские пары готовили творческие видеовизитки, проводили отрядные дела вместе с детьми и представляли их методические сценарии. Программа также включала конкурс вожатского творчества в двух номинациях – «Вожатский народный танец» и «Вожатская песня».

Свои конкурсные программы уже представили команды лагерей «Остров детства», имени Гагарина, «Витязь», «Энергетик» и «Прометей». 13 августа конкурсный день прошел в АНО ОДООЦ «Ребячья республика». Очную часть просмотров продолжат «Алые паруса», «Серебряный бор» и «Дружба».

Организатором фестиваля «Счастливое Тюменское лето» выступает Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» при поддержке регионального департамента социального развития.