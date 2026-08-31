Поликлиника в Упорово после капремонта приняла уже 44 тысячи пациентов

Губернатор Тюменской области Александр Моор лично оценил состояние поликлиники Областной больницы №12 в селе Упорово, капитальный ремонт в которой завершился в апреле 2025 года. С тех пор медицинское учреждение посетили уже 44 тысячи пациентов.

Глава региона напомнил, что в ходе ремонта полностью обновили внешнюю и внутреннюю отделку, заменили все инженерные коммуникации, установили новую мебель в кабинетах и организовали удобные зоны ожидания для пациентов. Здание получило современный фасад, а внутри были созданы просторные холлы и коридоры с навигацией.

«Это комфортное, современное лечебное учреждение», – отметил Александр Моор. В поликлинике ведут прием 11 врачей различных специальностей. С момента открытия 3,8 тысячи человек прошли диспансеризацию, а 1,5 тысячи женщин и 1,3 тысячи мужчин были осмотрены в кабинетах раннего выявления заболеваний.

Ремонт поликлиники в Упорово стал частью масштабной работы по модернизации первичного звена здравоохранения. С 2021 года в Тюменской области капитально отремонтировали 35 медицинских объектов, построили два филиала поликлиник и шесть фельдшерско-акушерских пунктов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Кроме того, в регионе продолжается реализация проекта «Здоровое село». Выездные врачебные бригады из более чем 20 специалистов разных профилей регулярно выезжают в небольшие населенные пункты, чтобы помочь местным жителям сохранить здоровье. С 2022 года проведен 21 выезд, осмотр прошли около 54 тысяч человек.