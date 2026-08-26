В Сургуте благоустройство десяти дворов завершат до конца сентября 2026 года

В Сургуте до конца сентября планируют завершить благоустройство десяти дворовых территорий. Их выбрали сами жители города, сообщил глава Сургута Максим Слепов. Во дворах обновляют асфальт и пешеходные дорожки, устанавливают освещение, лавочки и урны. Работы проводят управляющие компании.

На улице Бахилова, 1 благоустройство практически завершено. Там оборудовали парковочные места и отремонтировали проезд. Осталось нанести разметку и установить лавочки и урны. На финальной стадии находятся территории на улице Профсоюзов, 32 и Крылова, 43 и 43/1. Самый большой объем работ запланирован во дворе на проспекте Ленина, 45. Помимо обновления придомовой территории, здесь оборудуют детскую и спортивную площадки.

Адресный перечень дворов для благоустройства в следующем году уже сформирован. Окончательный список власти Сургута планируют утвердить до конца года.

Также к концу сентября в Сургуте должен быть окончательно завершен и благоустроен многострадальный проезд Мунарева.