Рост в 10 раз: на АУСН перешли уже 461 тысяч предпринимателей

По данным ФНС, к 1 июля 2026 года число налогоплательщиков экспериментального налогового режима АУСН достигло 461 тыс., тогда как в конце 2025 года их насчитывалось около 43 тыс. Больше всего предпринимателей перешло на АУСН в первом квартале — тогда число пользователей режима выросло в 10 раз. Из фазы резкого роста новый налоговый режим перешел к стабильному притоку новых пользователей. Об этом в преддверии ВЭФ 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

«АУСН перестаёт быть экспериментом и становится массовым выбором для микро- и малого бизнеса, полноценным элементом налоговой системы. Это говорит о зрелости рынка малого бизнеса: чем быстрее растет число новых ИП и компаний, готовых работать по прозрачным правилам, тем устойчивее становится эта часть экономики», — отметил топ-мененджер.

АУСН действует до конца 2027 года: перейти на него могут ИП и компании с доходом до 60 млн рублей в год и штатом до пяти человек, а налог автоматически считает ФНС на основе данных уполномоченного банка и онлайн-кассы.