В Югре суд обязал Red Wings выплатить пассажирам 130 тысяч рублей за перенос рейса

Суд в Радужном взыскал с авиакомпании Red Wings более 130 тысяч рублей в пользу семейной пары с детьми, которую не предупредили об изменении времени рейса Махачкала-Нижневартовск. Об этом сообщили суды Югры. Семья приобрела билеты через агента и в день вылета вовремя приехала в аэропорт. Однако на регистрации пассажиры узнали, что время отправления самолета изменилось, при этом перевозчик их об этом не уведомил.

Чтобы вовремя вернуться к работе и началу учебы ребенка, семье пришлось срочно покупать более дорогие билеты другой авиакомпании. Red Wings добровольно удовлетворить претензию пассажиров отказалась.

Суд пришел к выводу, что отсутствие своевременного уведомления привело к дополнительным расходам. Довод авиакомпании о возможности самостоятельно следить за информацией на сайте не освобождает перевозчика от обязанности напрямую информировать пассажиров.

С Red Wings взыскали 79 914 рублей убытков, 43 707 рублей штрафа и 7 500 рублей компенсации морального вреда. Общая сумма превысила 131 тысячу рублей.