В Югре с 3 сентября начнут выдавать школьникам сертификаты на бесплатные туристические поездки

С 3 сентября родители учеников 5-9 классов в Югре смогут подать заявление на социальный сертификат для бесплатной поездки ребенка по региону. Количество сертификатов ограничено, сообщает департамент промышленности Югры.

«Заявление подается в электронном виде через Портал социальных услуг Югры (socportal.admhmao.ru) в разделе "Услуги туризма". Сделать это могут родители или законные представители школьника», — сообщили в департаменте промышленности Югры.

После получения сертификата у родителей будет 12 рабочих дней, чтобы выбрать одну из туристических программ и заключить договор с туроператором. Документ можно подписать дистанционно через приложение «Госключ». «Организацией туров занимаются проверенные туроператоры, специализирующиеся на внутреннем и въездном туризме Югры», — отметили в ведомстве.

Подробную инструкцию по оформлению заявления разместили на официальном сайте департамента промышленности Югры.