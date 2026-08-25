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​Как сохранять советский модернизм в царстве советского модернизма: случай Сургута

Пора начинать разговор о том, какие архитектурные памятники являются знаковыми для Сургута и заслуживают не сноса, а сохранения и переосмысления

​Как сохранять советский модернизм в царстве советского модернизма: случай Сургута
Фото из архива СИА-ПРЕСС / Рамиль Нуриев

Этим летом «Антрополог на районе» впервые побывал в Сургуте. Повод был весьма достойный − участие в форуме «Наследие архитектуры советского модернизма в российских городах: практики сохранения и популяризации», который организовали историки из ТюмГУ и одновременно городские активисты Артем Михалишин и Максим Мочалин.

В чем там была идея? Дело в том, что мы не привыкли воспринимать как ценное историческое наследие советские бетонные здания 1960-1980-х годов. Тогда по всей стране строили много всего (дома культуры, кинотеатры, административные здания), значительная часть проектов была типовой, словом, как будто бы ничего особо интересного. То ли дело дореволюционные купеческие особняки, красивые церкви и исторические деревянные домики с ажурной резьбой! Вроде бы именно они нуждаются в защите и охране как объекты культурного наследия, а не какой-нибудь ДК «Строитель».

Когда уже в постсоветское время модернистские здания начали ветшать, их поначалу лихо сносили без зазрения совести, даже если речь шла о действительно знаковых объектах. Кто-нибудь помнит массовые митинги против сноса гостиницы «Россия» в Москве в конце 2000-х? Нет, потому что их и не было. Хотя здание было довольно примечательное, стояло рядом с Кремлём и даже много лет было в Книге рекордов Гиннесса как «самая большая гостиница в мире». Но тогда всем, кроме горстки искусствоведов, было всё равно − снесли, ну и ладно.

И только в наши дни ситуация начала меняться. У многих горожан появилось осознание, что советский модернизм тоже может быть ценным и нуждаться в защите. В той же Москве планы администрации города снести модернистский Цирк на Проспекте Вернадского вызвали такое недовольство, что здание в итоге решили оставить в покое.

Но это в столицах. А в регионах до недавнего времени продолжали архитектуру модернизма сносить, особо не парясь. И в этом смысле Сургут − очень интересный кейс. С одной стороны, это буквально-таки царство советского модернизма (как, скажем, Набережные Челны или Тольятти). Основная часть города была построена в 1970-1980-е годы, так что модернизм буквально-таки вшит в городскую ДНК.

С другой стороны, когда у города чего-то очень много, он не особо это ценит. А Сургут при этом ещё небедный и бурно развивающийся город (за последние 15 лет население выросло больше, чем на 100 тыс. жителей). Поэтому в какой-то момент советские здания здесь начали лихо сносить, чтобы построить что-то «новое и современное». В итоге был уничтожен не только пресловутый ДК «Строитель» (кстати, довольно симпатичный), но и невероятно эффектный железнодорожный вокзал в стиле брутализма (см. фото выше).

Понятно, что город должен развиваться, поэтому сохранять весь-весь сургутский модернизм в виде заповедника застывших советских 1970-1980-х едва ли возможно. Но начинать разговор о том, какие архитектурные памятники той эпохи являются знаковыми для города и заслуживают не сноса, а сохранения и переосмысления, действительно пора. И очень здорово, что инициировали этот разговор с привлечением отличных экспертов по истории советской архитектуре из Тюмени, Москвы и Екатеринбурга именно городские активисты − вчерашние студенты ТюмГУ.

Это отличный ответ на вечный вопрос разочарованных горожан «А что тут можно сделать, если мы ничего не решаем?» Вот простые неравнодушные ребята смогли и сделали: придумали тему, получили поддержку Фонда Потанина, сделали с помощью дружественных дизайнеров стильный мерч «Сургут. Город из бетона», позвали толковых экспертов. И хотя на форуме не было толп взволнованных горожан (сезон отпусков!), на активистское мероприятие сами пришли, чтобы поучаствовать в дискуссии, замглавы города Виталий Малыхин и один из главных бизнесменов Сургута Владимир Самборский. А член Молодежной палаты при городской Думе Дмитрий Малишевский выступил с проектом превращения полузаброшенного модернистского кинотеатра «Аврора», который тоже неоднократно хотели снести, в современный культурный центр. Короче, у сургутских активистов есть чему поучиться!

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