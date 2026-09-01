В Сургуте 1 сентября за парты сели 62 тысячи школьников

В Сургуте День знаний в этом году отмечают 62 тысячи школьников, среди них 5,5 тысячи первоклассников. Об этом сообщила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина. Больше всего первых классов сформировали в школе №9 — их там сразу 30. Кроме того, в новом учебном году в систему образования города пришли 137 молодых педагогов.

К 1 сентября школы подготовили классы к началу занятий: за лето помещения привели в порядок, обновили мебель и оборудование. После праздничных линеек и первых звонков уже 2 сентября для школьников начнется учебный процесс. Впереди у них девять месяцев занятий.

А вот ученики школы №44 начнут новый учебный год в пяти других образовательных учреждениях. Такое решение связано с ремонтом здания.

Ранее мы рассказывали, какие рекомендации дало Минпросвещения для того, чтобы не перегружать школьников.