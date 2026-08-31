На международной выставке в Казани тюменские компании договорились о сотрудничестве

Шесть тюменских предприятий представили свою продукцию и услуги на коллективном региональном стенде в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума, который проходил в Казани с 26 по 28 августа. Выставка объединила более 200 компаний-экспонентов из России, стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ.

Делегацию возглавили представители Торгово-промышленной палаты Тюменской области и Ассоциации «Нефтегазовый кластер». В состав вошли компании «Кенера», «Тюмень Прибор», «МИДО», «Эльбрус Дриллинг», «НЕОМАШ» и «Нефтесервис».

Главной целью визита было не просто представить отдельные предприятия, а показать возможности региона комплексно. «Сегодня в Тюменской области сформированы серьезные компетенции – от производства оборудования и нефтесервисных решений до цифровых технологий и подготовки кадров. Цель поездки максимально практическая – прямой диалог с промышленными предприятиями, поиск новых заказчиков и партнеров», – рассказала вице-президент ТПП Тюменской области Тамара Фомина.

Ключевым событием деловой программы стала панельная дискуссия «Эффективная скважина: кооперация производителей, сервиса и технологий от бурения до цифрового учета». Директор по развитию Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александр Васильев отметил, что ключевым трендом отрасли становится переход от разрозненных решений к единой системе, где технологии, сервисы и команды работают на общий результат.

Стенд Тюменской области посетил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Александр Васильев представил экономический и промышленный потенциал региона, рассказал об инвестиционных возможностях и реальных примерах кооперации предприятий, усиленных инструментами нефтегазового кластера.

Важным итогом работы стало подписание соглашения между ТПП Тюменской области и Деловым объединением кластеров России. Документ направлен на развитие межотраслевой кооперации и создание основы для новых межрегиональных связей.

Тюменская компания «Кенера» признана победителем конкурса на лучший проект или техническое решение специализированной выставки. Награду предприятие получило за контейнерную воздухонагревательную установку. «Теплогенератор КВУ-750 прошел успешные испытания на месторождениях. В условиях Крайнего Севера новый отопительный контейнер значительно облегчает работу нефтяников и газовиков», – пояснил генеральный директор ООО «Кенера» Олег Федоровских.

Также представители «Кенеры» провели успешные переговоры с делегацией Узбекистана по поставкам бурового оборудования.

Другие компании также закрепили новые деловые связи:

- «НЕОМАШ» подписала соглашение с Центром инженерных разработок «Азотсодержащие материалы» на базе КНИТУ;

- «МИДО» расширила круг потенциальных заказчиков и наметила план по внедрению новых образовательных программ для нефтегазовой отрасли;

- «Тюмень Прибор» представила продукцию и услуги, а также в рамках панельной дискуссии обсудила с коллегами технологические решения и актуальные отраслевые задачи.

Завершая форум, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли Олег Коробченко пригласил участников продолжить профессиональный диалог на полях Промышленно-энергетического форума TNF 2026, который пройдет в Тюмени с 14 по 17 сентября.