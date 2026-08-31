TNF в Тюмени официально стал международным

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении тюменскому промышленно-энергетическому форуму TNF официального статуса международного. Документ упраздняет прежний оргкомитет, передает координацию по подготовке и проведению мероприятия Минпромторгу России. Постоянным организатором форума закреплена Ассоциация «Нефтегазовый кластер».

Одно из ключевых нововведений – упрощенный визовый режим для иностранных гостей. Теперь по заявкам Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Министерство иностранных дел России будет выдавать визы без взимания консульских сборов участникам, представителям делегаций и журналистам.

«Это важное нововведение. Каждый год в Тюмень приезжают делегации и компании из разных стран мира. В этот раз ожидаем представителей Казахстана, Беларуси, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии, Алжира, Ирана и Китая», – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Благодарю правительство РФ и Минпромторг за внимание к промышленно-энергетическому форуму TNF. Тюменская площадка остается одной из главных отраслевых платформ в стране для обсуждения актуальных проблем нефтегазовой отрасли», – добавил глава региона.

Исполнительный директор TNF Владимир Илющенко отметил, что новый статус подтверждает: у города есть все шансы стать второй энергетической столицей, своего рода российским Хьюстоном. Статус снимает визовые барьеры для иностранных партнеров, упрощает организацию встреч на высоком уровне и создает условия для личного участия первых лиц зарубежных компаний.

TNF проводится в Тюмени с 2010 года. В 2025 году форум собрал более 15 тысяч посетителей и около 1,5 тысячи компаний. В этом году организаторы ожидают свыше 18 тысяч участников более чем из 50 регионов России и зарубежных стран. Форум пройдет с 14 по 17 сентября, его главная тема – «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия перемен».