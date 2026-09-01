Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к октябрю

Банк России ожидает, что ситуация на топливном рынке страны станет более понятной и предсказуемой к октябрю. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в ходе Восточного экономического форума, сообщает «Ведомости».

По словам Тремасова, более ясное понимание ситуации появится после октябрьского заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. «Сейчас делать какие-то выводы преждевременно», – сказал Тремасов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Он также призвал заранее выявлять риски и не допускать дефицита топлива на внутреннем рынке.

Минэнерго совместно с нефтяными компаниями продолжает распределять топливо с учетом потребностей регионов. Отдельное внимание уделяется поставкам горюче-смазочных материалов сельхозпроизводителям. Необходимые объемы бензина в северные территории, как отмечалось на совещании, поступают в установленные сроки.