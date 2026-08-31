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​Более 18 тысяч тюменских семей получили от государства почти 600 млн рублей

Работающие тюменцы с двумя и более детьми могут вернуть 7% от своего дохода

​Более 18 тысяч тюменских семей получили от государства почти 600 млн рублей
Фото: vk.com/aleksandr__moor

С июня 2026 года специалисты регионального отделения Социального фонда России начали перечислять средства родителям с двумя и более детьми. За два месяца более 18 тысяч семей Тюменской области уже получили возврат части уплаченного налога на доходы за прошлый год. Общая сумма перечисленных выплат превысила 590 миллионов рублей, сообщил губернатор Александр Моор.

«Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта ''Семья''», - подчеркнул глава региона.

Новая ежегодная выплата введена в Тюменской области с 2026 года. Она составляет 7% от годового дохода каждого работающего родителя, воспитывающего двух и более детей до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). В 2026 году размер выплаты на одного ребенка – 18 371 рубль (прожиточный минимум для детей в регионе).

Подать заявление на выплату можно до 1 октября через портал «Госуслуги», в отделении Социального фонда России по Тюменской области или в МФЦ. Решение о назначении принимается в течение 10 рабочих дней.

Всего в Тюменской области проживает более 270 тысяч семей с детьми, из них около 40 тысяч — многодетные. В рамках нацпроекта «Семья» также действуют региональный материнский капитал, выплаты на школьную и спортивную форму и другие меры поддержки.


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Сегодня в 19:37, просмотров: 213, комментариев: 0
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