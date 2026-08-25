Эколого-аналитическая лаборатория (ЭАЛ) Сургутского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» успешно прошла процедуру подтверждения компетентности и расширила область аккредитации на одну методику измерений по шести показателям.

В область аккредитации ЭАЛ Сургутского УМН входит 54 методики измерений, в том числе на определение содержания меди, фенолов, алюминия в воде, углеводородов в промышленных выбросах в атмосферу. Аккредитация подтверждает компетентность специалистов и возможность выполнения исследований в лаборатории.

Эколого-аналитическая лаборатория Сургутского УМН укомплектована необходимым оборудованием и средствами измерений. В соответствии с областью аккредитации ежегодно здесь выполняется свыше 9,82 тыс. исследований.

В АО «Транснефть – Сибирь» действуют 8 эколого-аналитических лабораторий. Лаборанты ЭАЛ проводят отбор и анализ проб питьевой, сточной и природной воды, активного ила очистных сооружений, промышленных выбросов в атмосферу, атмосферного воздуха, почвы. Ведение постоянного мониторинга в целях получения достоверной аналитической информации о состоянии окружающей среды в зоне деятельности производственных объектов позволяет компании обеспечивать высокий уровень экологической безопасности.