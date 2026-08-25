Ханты-Мансийский НПФ реализует программу дополнительного пенсионного обеспечения более 20 лет

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В Югре больше 20 лет действует региональная система дополнительного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы. Сегодня ее возможности дополняет федеральная Программа долгосрочных сбережений. Ирина Потапова из Ханты-Мансийска получает выплаты по обеим программам.

Ирина Владимировна работает заместителем директора школы № 4 Ханты-Мансийска. Несколько лет назад она присоединилась к программе «Две пенсии для бюджетников» и регулярно делала небольшие взносы.

«Не напрягали, не мешали, я их не чувствовала», – вспоминает Ирина.

К личным взносам участника добавляются средства из бюджета Югры. Ханты-Мансийский НПФ инвестирует сформированные средства и начисляет инвестиционный доход. Таким образом за несколько лет у Ирины Потаповой сформировалась дополнительная пенсия, и теперь она получает ее вместе со страховой.

Такой механизм поддержки бюджетников появился в Югре еще в 2004 году. Программа действует на основе окружного закона № 64-оз. Он позволяет работникам бюджетной сферы со стажем от пяти лет формировать дополнительную пенсию с участием средств бюджета Югры.

За два десятилетия программа стала заметной частью региональной социальной политики. Договоры на формирование дополнительной пенсии заключили более 50 тысяч югорчан, свыше 10 тысяч из них уже получают региональную пенсию. Ханты-Мансийский НПФ участвует в реализации программы вместе с Правительством Югры.

После назначения дополнительной региональной пенсии взаимодействие Ирины Потаповой с Ханты-Мансийским НПФ продолжилось уже в рамках Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Разобраться в ее условиях помог специалист фонда.

«Когда человек с тобой в диалоге, показывает, объясняет, ты начинаешь вникать», – говорит она.

У Ирины было более 650 тысяч рублей пенсионных накоплений. Она заключила договор ПДС и перевела эти средства на счет долгосрочных сбережений. Такая возможность появилась у россиян с запуском федеральной программы в 2024 году: пенсионные накопления можно направить в ПДС в качестве единовременного взноса до назначения выплаты по обязательному пенсионному страхованию.

Если бы Ирина Потапова сохранила свои средства в системе обязательного пенсионного страхования, ее расчётная пожизненная пенсия составила бы около 2 400 рублей в месяц. В ПДС более гибкая система выплат. Ирина выбрала получать выплаты в течение пяти лет и теперь получает более 12 тысяч рублей ежемесячно.

Первая выплата поступила в июле. «Когда пришли первые деньги, я подумала: как здорово! Я и забыла про этот договор. Конечно, это подспорье».

Региональная программа помогает бюджетникам Югры формировать дополнительную пенсию при участии окружного бюджета. Федеральная ПДС дает возможность использовать уже накопленные пенсионные средства по новым правилам и предусматривает государственное софинансирование личных взносов при выполнении установленных условий.

Ханты-Мансийский НПФ реализует программу дополнительного пенсионного обеспечения более 20 лет. С запуском ПДС у клиентов фонда появился еще один инструмент, который можно сочетать с действующей в Югре системой поддержки бюджетников. Подробнее пдс.двепенсии.рф

Erid: 2SDnjd43wwy

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