Потребкредиты обошли ипотеку: новый тренд на рынке займов

Выдачи розничных кредитов на российском рынке по итогам 2026 года достигнут 13 трлн рублей, увеличившись к предыдущему году на 34%. Драйвером роста новых выдач станут потребкредиты, спрос на которые вырастет на 66% – до 5,9 трлн рублей. Ипотека прибавит 16% и достигнет 5,2 трлн, автокредиты будут оформлять активнее на 15%, их выдачи дойдут до 2 трлн рублей.

Такой прогноз в преддверии Восточного экономического форума-2026 озвучил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

«Рынок кредитования в этом году демонстрирует структурный сдвиг: драйвером роста новых выдач стали потребительские кредиты. Их опережающая динамика — признак того, что россияне адаптировались к новой процентной среде и начали реализовывать отложенный спрос», — прокомментировал топ-менеджер банка.

При этом он отметил, что не фиксирует признаков перегрева. Портфель растет умеренными темпами, это, по его словам, говорит о рациональном поведении заемщиков.