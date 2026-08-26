Посмотрите на фото — вот какой формат застройки хотелось бы видеть в Сургуте

Недавно побывал в Тюмени в одном поселке, или даже мини-городке. Локацию называть не буду, дабы не быть заподозренным в рекламе, но поделюсь основными наблюдениями и выводами. Мысль была одна — именно такой формат жилья лично я бы хотел видеть в Сургуте как можно больше. Посмотрите сами на фотографии и решите, согласны вы со мной или нет.

Места для машин и людей во многом разведены, да и автомобильного движения тут особо нет

Поселок организован весьма неплохо. Арка на въезде, ровные дороги, шлагбаумы на въезде в отдельные сектора, а вся жилая застройка представляет собой цепочки таунхаусов и многоквартирных домов этажностью, кажется, не более четырех. По крайней мере, я выше не увидел.

Много дорожек, разделенных на потоки людей и велосипедов, а также дома до четырех этажей

На территории много дорожек, выход к лесной зоне, площадка для велосипедов-скейтов-роликов, где тусуются подростки, и большая песчаная детская площадка для тех, кто помладше. А еще — пруд с лебедями и рыбой. Там стоит система насыщения воды кислородом, висят инструкции, чем можно кормить лебедей, а чем нельзя, и масса всяких качелей и скамеек.

Это площадка для маленьких детей, рядом — примеры таунхаусов

В общем, относительно закрытая (не за забором, но из-за расположения случайные люди здесь едва ли окажутся), тихая, уютная и красивая территория. Единственное — детский садик девелопер построить обещал, но пока не сподобился (эка невидаль), так что приходится возить детей в город — кстати, в поселок ходят автобусы. Но вроде как есть дальнейшие планы застройки, так что и сад вполне еще может появиться.

Одна из точек притяжения — пруд с парой лебедей

И один из важных пунктов: это не какой-то элитный поселок, типа сургутской «Долины нищих» с усиленным благоустройством. Как мне рассказали, на старте освоения территории в 2019-2020 годах таунхаус можно было взять за 6 млн рублей, а сейчас если кто и продает тут жилье (что бывает редко, и оно неудивительно ввиду обстоятельств), то в районе 10-12 миллионов. То есть цена трехкомнатной квартиры в новом неплохом доме, либо четырешки в относительно старой застройке. Уровень вполне обыкновенного среднего класса, который у нас нынче загоняют в бетонные джунгли. К слову, за эти же деньги можно и дом себе построить, но там подобной инфраструктуры не будет.

И прямо рядом с лебедями — автобусная остановка, откуда можно уехать в город или куда вернуться с города

Повторю вопрос для всех, кто прочитает этот текст и посмотрит фотографии: хотели бы вы видеть больше такого формата жилья в Сургуте?