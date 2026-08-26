Посмотрите на фото — вот какой формат застройки хотелось бы видеть в Сургуте

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rY3ZXqRoVxNEtc4bF3vgoksDhLzvuqCCq4wzYVKUziEagxAM/x+4aQyCCIWm5TUFf9y770wxjN/G4rBscXozNQjzAbfbWo3nXbXZvANCeyRCsnIrU9y2qfLSi4r2s9gK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rY3ZXqRoVxNEtc4bF3vgoksDhLzvuqCCq4wzYVKUziEagxAM/x+4aQyCCIWm5TUFf9y770wxjN/G4rBscXozNQjzAbfbWo3nXbXZvANCeyRCsnIrU9y2qfLSi4r2s9gK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rY3ZXqRoVxNEtc4bF3vgoksDhLzvuqCCq4wzYVKUziEagxAM/x+4aQyCCIWm5TUFf9y770wxjN/G4rBscXozNQjzAbfbWo3nXbXZvANCeyRCsnIrU9y2qfLSi4r2s9gK"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rY3ZXqRoVxNEtc4bF3vgoksDhLzvuqCCq4wzYVKUziEagxAM/x+4aQyCCIWm5TUFf9y770wxjN/G4rBscXozNQjzAbfbWo3nXbXZvANCeyRCsnIrU9y2qfLSi4r2s9gK"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,4635   EUR  98,5182  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Как и где жить

Посмотрите на фото — вот какой формат застройки хотелось бы видеть в Сургуте

​Как и где жить
Фото автора

Недавно побывал в Тюмени в одном поселке, или даже мини-городке. Локацию называть не буду, дабы не быть заподозренным в рекламе, но поделюсь основными наблюдениями и выводами. Мысль была одна — именно такой формат жилья лично я бы хотел видеть в Сургуте как можно больше. Посмотрите сами на фотографии и решите, согласны вы со мной или нет.

Места для машин и людей во многом разведены, да и автомобильного движения тут особо нет

Поселок организован весьма неплохо. Арка на въезде, ровные дороги, шлагбаумы на въезде в отдельные сектора, а вся жилая застройка представляет собой цепочки таунхаусов и многоквартирных домов этажностью, кажется, не более четырех. По крайней мере, я выше не увидел.

Много дорожек, разделенных на потоки людей и велосипедов, а также дома до четырех этажей

На территории много дорожек, выход к лесной зоне, площадка для велосипедов-скейтов-роликов, где тусуются подростки, и большая песчаная детская площадка для тех, кто помладше. А еще — пруд с лебедями и рыбой. Там стоит система насыщения воды кислородом, висят инструкции, чем можно кормить лебедей, а чем нельзя, и масса всяких качелей и скамеек.

Это площадка для маленьких детей, рядом — примеры таунхаусов

В общем, относительно закрытая (не за забором, но из-за расположения случайные люди здесь едва ли окажутся), тихая, уютная и красивая территория. Единственное — детский садик девелопер построить обещал, но пока не сподобился (эка невидаль), так что приходится возить детей в город — кстати, в поселок ходят автобусы. Но вроде как есть дальнейшие планы застройки, так что и сад вполне еще может появиться.

Одна из точек притяжения — пруд с парой лебедей

И один из важных пунктов: это не какой-то элитный поселок, типа сургутской «Долины нищих» с усиленным благоустройством. Как мне рассказали, на старте освоения территории в 2019-2020 годах таунхаус можно было взять за 6 млн рублей, а сейчас если кто и продает тут жилье (что бывает редко, и оно неудивительно ввиду обстоятельств), то в районе 10-12 миллионов. То есть цена трехкомнатной квартиры в новом неплохом доме, либо четырешки в относительно старой застройке. Уровень вполне обыкновенного среднего класса, который у нас нынче загоняют в бетонные джунгли. К слову, за эти же деньги можно и дом себе построить, но там подобной инфраструктуры не будет.

И прямо рядом с лебедями — автобусная остановка, откуда можно уехать в город или куда вернуться с города

Повторю вопрос для всех, кто прочитает этот текст и посмотрит фотографии: хотели бы вы видеть больше такого формата жилья в Сургуте?


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 13:04, просмотров: 348, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На Сургут наступает осень — город ждет похолодание и ливень с грозой 621
  2. Волонтеры из Югры завоевали две награды Всероссийской премии «Патриоты России» 528
  3. Югра ищет авторов новых туристических маршрутов по самым северным и сложным территориям 528
  4. ​В Югре можно развивать и падел с керлингом, но помнить, что это народ любит футбол, хоккей, лыжи и плавание 525
  5. Четыре фестиваля Югры номинированы на премию Russian Event Awards 514
  6. В России грузовики и автобусы можно будет водить без одной руки или ноги 403
  7. Жилстройнадзор Югры лишил две сургутские УК лицензий. Проблема коснулась многих десятков домов 361
  8. ​Как и где жить 348
  9. В Югре женщина вступилась за дочь и ударила ее сожителя ножом. Суд отказался считать это самообороной 337
  10. В Сургуте на финишную прямую выходит ремонт десяти дворов 301
  1. Хор Турецкого даст четыре бесплатных концерта в Югре — на этот раз только в небольших городах 3160
  2. ​Массовая гибель птиц в Югре: что известно и как помочь 2912
  3. ​Дороги нет. Но идти надо 2511
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 августа? // АФИША 2344
  5. ​Ирина Карпычева: «Строительство у воды: не остановится, но станет дороже и сложнее» 2042
  6. ​Депутата думы Сургута Евгения Барсова доставили в отдел полиции. Предположительно – из-за публикаций в соцсетях 1795
  7. ​Первый и последний: в Сургуте закрывается магазин парфюмерии и косметики «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» 1744
  8. Власти Сургута ищут владельца машины, вокруг которой на парковке положили новый асфальт 1711
  9. ​Сургутяне продолжают находить десятки погибших птиц возле домов 1702
  10. ​«Квартира» без прописки, студия с дизайнерским ремонтом и жилье дешевле двух миллионов – обзор дешевого жилья в Сургуте 1700
  1. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 3960
  2. ​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха 3832
  3. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 3690
  4. Какие выплаты югорчане могут получить для подготовки к школе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3492
  5. ​Совпадение 3482
  6. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 3446
  7. Сургут может не заметить проблему, пока земля не уйдет из-под ног 3431
  8. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 3272
  9. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 3189
  10. Хор Турецкого даст четыре бесплатных концерта в Югре — на этот раз только в небольших городах 3160

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика