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Доступ к газу получат почти 170 тысяч жителей Нефтеюганска и Пыть-Яха

В Югре с 1 сентября начнут организацию подачи природного газа в Нефтеюганск

Доступ к газу получат почти 170 тысяч жителей Нефтеюганска и Пыть-Яха
Фото t.me/kuharuk_ruslan

С 1 сентября в Нефтеюганске начнется организация подачи природного газа, а развитие инфраструктуры в Нефтеюганске и Пыть-Яхе позволит обеспечить доступ к нему более чем для 169 тысяч жителей Югры. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук после рабочей встречи в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Стороны обсудили развитие газоснабжения и газификации региона. По программе социальной газификации с жителями уже заключили 5,8 тысячи договоров, из которых 4 тысячи выполнены. В 2025 году природный газ пришел в поселок Зеленоборск Советского района.

«Газпром» также завершает строительно-монтажные работы на межпоселковом газопроводе до границ Пыть-Яха. Регион в свою очередь заканчивает работы на газопроводе-связке к городским сетям. Отдельное внимание уделили Сургуту и Сургутскому району. В рамках программы на 2026-2030 годы компания продолжит техническое перевооружение ГРС-3 бис. Это должно увеличить объемы подачи газа и позволить подключать новых потребителей.

Кроме того, стороны договорились проработать включение модернизации ГРС-4 в Сургуте в программу развития, а также поставки моторного топлива в отдаленные населенные пункты для социальных нужд.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке «Единой России».


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01 сентября в 07:45, просмотров: 599, комментариев: 0
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