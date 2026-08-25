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Волонтеры из Югры завоевали две награды Всероссийской премии «Патриоты России»

Два проекта из Югры победили во Всероссийской премии «Патриоты России»

Волонтеры из Югры завоевали две награды Всероссийской премии «Патриоты России»
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Сразу два проекта из Югры стали победителями первой Всероссийской премии для волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России». Награды в рамках одноименного федерального форума вручил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

В номинации «Формирование ценностных ориентиров общества» победила Зоя Кузьмина с проектом «Вернуть память: восстановление памятников и мемориалов на территориях гуманитарных миссий ГДК».

Инициативу реализуют добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса с 2022 года. Они восстанавливают памятники и мемориалы, пострадавшие от обстрелов в населенных пунктах ДНР, ЛНР и приграничных регионах России.

Еще одну награду получила Наталья Жукова. Ее проект «Поколение Защитников» признали лучшим в номинации «Сохранение исторической памяти». Инициатива направлена на создание единого фотоархива Героев Югры.

Премия «Патриоты России» отмечает проекты в сфере сохранения исторической памяти, формирования гражданской идентичности и ценностных ориентиров общества.


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25 августа в 20:22, просмотров: 304, комментариев: 0
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