Два проекта из Югры победили во Всероссийской премии «Патриоты России»

Сразу два проекта из Югры стали победителями первой Всероссийской премии для волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России». Награды в рамках одноименного федерального форума вручил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

В номинации «Формирование ценностных ориентиров общества» победила Зоя Кузьмина с проектом «Вернуть память: восстановление памятников и мемориалов на территориях гуманитарных миссий ГДК».

Инициативу реализуют добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса с 2022 года. Они восстанавливают памятники и мемориалы, пострадавшие от обстрелов в населенных пунктах ДНР, ЛНР и приграничных регионах России.

Еще одну награду получила Наталья Жукова. Ее проект «Поколение Защитников» признали лучшим в номинации «Сохранение исторической памяти». Инициатива направлена на создание единого фотоархива Героев Югры.

Премия «Патриоты России» отмечает проекты в сфере сохранения исторической памяти, формирования гражданской идентичности и ценностных ориентиров общества.