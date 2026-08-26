В Сургуте 84 дома остались без управляющих компаний

Сразу 84 многоквартирных дома Сургута остались без управляющих организаций после решения Жилстройнадзора Югры. Ведомство исключило их из реестров лицензий компаний «СЭУ-8» и УК «Запад». Об этом сообщает in-news.ru.

Как рассказал руководитель Сургутского инспекторского отделения Жилстройнадзора Югры Вадим Путненко, УК «Запад» управляла 29 домами, один из которых находится в Белом Яре. Решение приняли после повторного в течение года грубого нарушения лицензионных требований. У компании отсутствовал обязательный договор с газораспределительной организацией на обслуживание внутридомового газового оборудования.

«СЭУ-8» лишилась права управлять 55 домами. Большинство из них расположены на проспекте Мира, улицах Чехова, Профсоюзов и Лермонтова. Причиной стало неисполнение предписания надзорного органа: у должностного лица компании не было обязательного квалификационного аттестата.

Информацию о решении передали в администрацию Сургута. Собственники могут самостоятельно провести общее собрание и выбрать новую УК либо дождаться назначения управляющей организации городскими властями.

До перехода домов к новым организациям «СЭУ-8» и УК «Запад» должны продолжать их обслуживание в полном объеме.