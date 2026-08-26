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Жилстройнадзор Югры лишил две сургутские УК лицензий. Проблема коснулась десятков домов

В Сургуте 84 дома остались без управляющих компаний

Жилстройнадзор Югры лишил две сургутские УК лицензий. Проблема коснулась десятков домов
Фото siapress.ru

Сразу 84 многоквартирных дома Сургута остались без управляющих организаций после решения Жилстройнадзора Югры. Ведомство исключило их из реестров лицензий компаний «СЭУ-8» и УК «Запад». Об этом сообщает in-news.ru.

Как рассказал руководитель Сургутского инспекторского отделения Жилстройнадзора Югры Вадим Путненко, УК «Запад» управляла 29 домами, один из которых находится в Белом Яре. Решение приняли после повторного в течение года грубого нарушения лицензионных требований. У компании отсутствовал обязательный договор с газораспределительной организацией на обслуживание внутридомового газового оборудования.

«СЭУ-8» лишилась права управлять 55 домами. Большинство из них расположены на проспекте Мира, улицах Чехова, Профсоюзов и Лермонтова. Причиной стало неисполнение предписания надзорного органа: у должностного лица компании не было обязательного квалификационного аттестата.

Информацию о решении передали в администрацию Сургута. Собственники могут самостоятельно провести общее собрание и выбрать новую УК либо дождаться назначения управляющей организации городскими властями.

До перехода домов к новым организациям «СЭУ-8» и УК «Запад» должны продолжать их обслуживание в полном объеме.


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26 августа в 10:21, просмотров: 944, комментариев: 0
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