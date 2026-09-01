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В вузах Тюменской области ажиотаж при поступлении на IT-специальности — десятки человек на место

В Тюменской области конкурс на ИТ-направления достиг 30 человек на бюджетное место

В вузах Тюменской области ажиотаж при поступлении на IT-специальности — десятки человек на место
Фото Magnific

Конкурс на ИТ-направления в вузах Тюменской области достигает 30 человек на одно бюджетное место, а в колледжах — 15 человек. Об этом сообщил директор департамента информатизации региона Станислав Логинов, передает «Тюменская линия».

Одновременно в региональных вузах и колледжах увеличивается количество бесплатных мест. В 2026 году на различных программах предусмотрено 2 125 бюджетных мест против 1 607 в 2022 году. Также действует система целевого набора.

«Недавно мы работали с колледжами. Мы получили информацию, что на одну целевую единицу насчитывалось более 44 человек. Раньше такой очереди на целевиков не было. Это одно из направлений, которое мы активно развиваем с 2022 года», — добавил Станислав Логинов.

В 2026 году департамент информатизации заключил договоры о целевом обучении с семью абитуриентами. Они будут учиться в тюменском вузе по направлениям «Информационная безопасность» и «Компьютерная безопасность». После бесплатного обучения выпускникам гарантируют трудоустройство на три года.

По итогам приемной кампании 2025-2026 годов самый высокий конкурс в вузах отмечался на направлениях «Прикладная математика и информатика», «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность», «Компьютерная безопасность» и «Медицинская кибернетика».

В колледжах наиболее востребованы программы «Информационные системы и программирование» и «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». Всего учреждения среднего профессионального образования предлагают 14 программ подготовки, а высшее образование по ИТ-направлениям можно получить в ТюмГУ, ТИУ и ТМУ, где действует более 20 программ.

Департамент информатизации также сотрудничает с образовательными учреждениями и участвует в государственных экзаменах, чтобы находить перспективных специалистов. Кроме того, ведомство привлекает ИТ-компании к созданию базовых кафедр в вузах, где студенты могут работать с программными продуктами и получать практические навыки.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 246, комментариев: 0
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