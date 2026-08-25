В Югре собирают идеи туристических маршрутов по Арктическим районам

Жители Югры и соседних регионов могут предложить собственные туристические маршруты по Березовскому и Белоярскому районам. Идеи принимают до 27 сентября в рамках крауд-проекта «Открой Арктику Югры», сообщает департамент промышленности Югры.

Участникам предлагают разработать пешие, велосипедные и конные маршруты, сплавы и другие водные путешествия. Также принимаются идеи зимних экспедиций на лыжах, собачьих упряжках и других маршрутов.

Присоединиться к проекту могут любители активного отдыха, профессиональные путешественники, блогеры, студенты и школьники из Югры и соседних регионов.

Авторы лучших предложений получат экспертную оценку и подарки. Самые перспективные идеи смогут представить на Всероссийском конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений», где Гран-при составляет 3 млн рублей. Автор наиболее продуманного маршрута по оценке экспертов крауд-проекта также получит мерч федерального конкурса.

Подать свою идею можно до 27 сентября. Организаторы отмечают, что ранняя заявка позволит участникам успеть пройти разработанный маршрут в текущем сезоне.