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Новую дату выборов мэра Сургута определят 16 мая

Депутаты Сургута определят новую дату выборов мэра 16 мая

Новую дату выборов мэра Сургута определят 16 мая
Фото: дума Сургута

Дума Сургута проведет 16 мая внеочередное заседание, на котором определит даты проведения конкурса на пост мэра.

«На четверг, 16 мая, запланировано 10-е внеочередное заседание думы города. Соответствующий документ с просьбой о его созыве поступил в думу в установленные законодательством сроки. Окончательная дата проведения конкурса и начала приема документов от кандидатов будут известны после голосования депутатов»,– сообщили «Вестнику» в гордуме.

Об отставке предыдущего мэра Сургута Андрея Филатова стало известно 22 апреля. После этого депутаты города дважды пытались назначить дату проведения конкурса на пост главы, но заседания по этому вопросу переносились.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 169, комментариев: 0
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