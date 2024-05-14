Депутаты Сургута определят новую дату выборов мэра 16 мая

Дума Сургута проведет 16 мая внеочередное заседание, на котором определит даты проведения конкурса на пост мэра.

«На четверг, 16 мая, запланировано 10-е внеочередное заседание думы города. Соответствующий документ с просьбой о его созыве поступил в думу в установленные законодательством сроки. Окончательная дата проведения конкурса и начала приема документов от кандидатов будут известны после голосования депутатов»,– сообщили «Вестнику» в гордуме.

Об отставке предыдущего мэра Сургута Андрея Филатова стало известно 22 апреля. После этого депутаты города дважды пытались назначить дату проведения конкурса на пост главы, но заседания по этому вопросу переносились.