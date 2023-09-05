Сургутских школьников накормят блюдами итальянской кухни

В сургутских школьных столовых обновили осеннее меню. В этом учебном году дети смогут попробовать пасту карбонара, ризотто, овощи по-карпатски и многое другое. Всего представлено 27 новых блюд.

«За прошедший учебный год мы проводили дегустации с родительскими комитетами, анкетировали детей. Мы постарались учесть все пожелания и разработали блюда в осеннее меню. Многие родители хотели, чтобы бутерброды давали деткам с дотационными выплатами. И если у нас практически каждый день была каша, то сейчас мы будем давать гарниры с овощами, ризотто, запеканки, пасту сырную. Понимаем, что дети, особенно постарше, посещают общепит и такие наименования на слуху», − поделилась с корреспондентом siapress.ru начальник производственного отдела Комбината школьного питания Вера Сафукова.

Как прошла дегустация нового школьного меню в Сургуте − в нашем фоторепортаже.