Льготное автокредитование в РФ выросло в шесть раз

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rwiKHMLy5OWlkR8QQ7bzfLP7SGxdrbgwfE8OLsWhKjsAfaTlkfIi0r6VFOY3kcY6MIFGrroqKxIJwOc/oQkC1mYibRHmCg2yS6GRudsXCpksyl2w3A05VrN0XR3AoYaT"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rwiKHMLy5OWlkR8QQ7bzfLP7SGxdrbgwfE8OLsWhKjsAfaTlkfIi0r6VFOY3kcY6MIFGrroqKxIJwOc/oQkC1mYibRHmCg2yS6GRudsXCpksyl2w3A05VrN0XR3AoYaT"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=rwiKHMLy5OWlkR8QQ7bzfLP7SGxdrbgwfE8OLsWhKjsAfaTlkfIi0r6VFOY3kcY6MIFGrroqKxIJwOc/oQkC1mYibRHmCg2yS6GRudsXCpksyl2w3A05VrN0XR3AoYaT"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=rwiKHMLy5OWlkR8QQ7bzfLP7SGxdrbgwfE8OLsWhKjsAfaTlkfIi0r6VFOY3kcY6MIFGrroqKxIJwOc/oQkC1mYibRHmCg2yS6GRudsXCpksyl2w3A05VrN0XR3AoYaT"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  84,5449   EUR  97,5141  

Новости

Больше новостей
Вы Колобка смотрели?
Комментировать
0
Больше опросов

​Льготное автокредитование набирает обороты

Льготное автокредитование в РФ выросло в шесть раз

​Льготное автокредитование набирает обороты
vk.ru/publicadmsurgut86

Доля автокредитов с господдержкой и субсидиями от производителей заметно увеличилась. По итогам семи месяцев 2026 объём выдач по таким программам оказался почти в шесть раз больше, чем годом ранее, сообщили в ВТБ.

В июле доля субсидированных кредитов на новые авто в общем объёме достигла 85%, что на 44 процентных пункта выше показателя января. С начала года банки выдали на 54% больше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рынок автокредитования в этом году сохраняет высокую динамику. По нашим прогнозам, этот тренд сохранится и во втором полугодии», – прокомментировал старший вице-президент банка Алексей Охорзин. Льготные программы действуют на машины российских и китайских автопроизводителей.


нравится (0) не нравится (0)
14 августа в 16:58, просмотров: 333, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Югры дали землю для термального курорта под Сургутом, а также трех центров новомодного вида спорта 523
  2. В Сургуте старые ограждения уходят в переработку для гуманитарных нужд 461
  3. ​Комментатор под выпуском «ОЧГ»: «Сургут просел и очень сильно после 2014 года» 456
  4. В Югре коммунальные аварии устраняют почти в три раза быстрее, чем в среднем по стране 442
  5. ​Медовый Спас: история, традиции, приметы и цены на мед в 2026 году 433
  6. ​Предприниматели России стали в полтора раза чаще открывать интернет-магазины 408
  7. Сургутяне могут посмотреть на фотохронику ТАСС, посвященную жизни народов Севера в Югре 393
  8. ​Почти 20% проб воды в Югре не соответствуют нормам 386
  9. «Как после бомбежки»: сургутяне пожаловались на состояние улицы Киртбая 362
  10. Сургут отметит День физкультурника соревнованиями, ГТО у «Олимпа» и массовым катанием в «Титане» 361
  1. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 2871
  2. ​Бесплатный демонтаж и кирпич на продажу: история сноса недостроенного морга в Сургуте 1960
  3. ​55 для женщин и 60 для мужчин: больше половины читателей СИА-ПРЕСС хотят вернуть прежний пенсионный возраст 1737
  4. ​Проезд Мунарева готовят к сдаче, но сургутяне уже нашли дефекты 1670
  5. Сургутянка и ее 11-летняя дочь погибли в ДТП в Тюменской области 1634
  6. ​Когда теперь платить за вывоз мусора в Югре? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1479
  7. ​Ирина Урванцева: «Сердце прощает многое, но не халатность» 1454
  8. ​В Югре продолжаются массовые проверки водителей 1454
  9. ​Что делать, если машину увез эвакуатор? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1401
  10. ​Верховный суд рассмотрит иск об отмене списка «Яблока» на выборах в Госдуму 1387
  1. ​Последняя капля… бензина? 4968
  2. Яркое лето с Брусникой 4482
  3. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 3481
  4. ​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха 3247
  5. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 3183
  6. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 2910
  7. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 2871
  8. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 2719
  9. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 2666
  10. Какие выплаты югорчане могут получить для подготовки к школе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2662

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика