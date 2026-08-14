Льготное автокредитование в РФ выросло в шесть раз

Доля автокредитов с господдержкой и субсидиями от производителей заметно увеличилась. По итогам семи месяцев 2026 объём выдач по таким программам оказался почти в шесть раз больше, чем годом ранее, сообщили в ВТБ.

В июле доля субсидированных кредитов на новые авто в общем объёме достигла 85%, что на 44 процентных пункта выше показателя января. С начала года банки выдали на 54% больше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рынок автокредитования в этом году сохраняет высокую динамику. По нашим прогнозам, этот тренд сохранится и во втором полугодии», – прокомментировал старший вице-президент банка Алексей Охорзин. Льготные программы действуют на машины российских и китайских автопроизводителей.