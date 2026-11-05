Тюменская область обсудила с Китаем сотрудничество в нефтесервисе и медицине

Делегация Тюменской области обсудила с китайскими компаниями сотрудничество в нефтесервисе, медицинской промышленности и фармацевтике. О результатах рабочей поездки сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на заместителя губернатора региона Андрея Пантелеева.

В городе Ланьчжоу представители области посетили одного из крупнейших китайских производителей нефтехимического оборудования. Компания разрабатывает и выпускает буровые установки, оборудование для атомной энергетики и авиакосмической промышленности, а также занимается исследованиями и производством металлических материалов.

В состав тюменской делегации вошли руководители нефтесервисных предприятий. Это позволило сторонам перейти от общего знакомства к обсуждению конкретных вариантов взаимодействия. Представители региона изучили производственные возможности китайской компании и перспективы совместной работы на новых рынках.

Отдельным направлением переговоров стали медицинские технологии. Тюменская делегация познакомилась с предприятием, которое производит системы углерод-ионной терапии. Эту технологию применяют при лечении онкологических заболеваний.

Участники поездки также посетили компанию, выпускающую препараты на основе традиционной китайской медицины с применением современных производственных технологий. Андрей Пантелеев отметил, что в тюменских вузах работают две лаборатории, изучающие полезные свойства растений. По его оценке, их исследования могут стать основой для сотрудничества в фармацевтической сфере.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что Китай остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров Тюменской области. По итогам первого квартала 2026 года товарооборот региона с зарубежными странами вырос на 16%. Областной Центр поддержки экспорта помогает предприятиям выбирать рынки, участвовать в международных выставках и получать юридическое сопровождение сделок.