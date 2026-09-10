Тюменская область направила 356 млн рублей на бесплатную газификацию домов льготников

Тюменская область направила более 356 млн рублей на поддержку льготников при газификации домов в 2026 году. Помощью смогут воспользоваться почти 2300 многодетных семей, участников СВО, инвалидов и других жителей, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Исполнение региональных программ догазификации обсудили на заседании федерального штаба под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака. Тюменскую область на совещании представил заместитель губернатора Павел Перевалов.

«Задача властей всех уровней - повысить комфорт проживания жителей, помочь построить внутридомовые сети, подключить газ. На это направлена региональная программа субсидирования, которая затрагивает 49 льготных категорий граждан. В текущем году на соцподдержку бюджет Тюменской области предусмотрел более 356 млн рублей. Почти 2300 многодетных семей, участников СВО, инвалидов и других граждан смогут газифицировать свои дома», — отметил Павел Перевалов.

Программа социальной газификации действует в 589 газифицированных населенных пунктах региона. С момента ее запуска подводящие газопроводы проложили до границ 30 510 земельных участков.

Субсидию можно получить авансом при заключении договора «под ключ». Такой комплексной услугой уже воспользовались 3858 жителей области.

Программа социальной газификации действует с 2021 года. По ее условиям сети до границ земельных участков в газифицированных населенных пунктах прокладывают бесплатно. К 2030 году к сетевому природному газу планируется подключить не менее 1,6 млн домовладений по стране.