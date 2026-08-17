Южный обход Тюмени станет частью федеральной магистрали М-12

Строительство Южного обхода Тюмени может начаться в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной Дню области. По его словам, контракты на выполнение работ планируют заключить до конца 2026 года, а строительство займет около трех лет. Новая трасса протяженностью 21 километр соединит Московский тракт с направлением на Омск.

Проект, который губернатор назвал одним из самых амбициозных в регионе, предусматривает строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени – «Южного обхода». Новая дорога разгрузит федеральные и региональные трассы, повысит скорость транзитных перевозок и создаст дополнительные условия для развития бизнеса. Это позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на существующий участок объездной дороги, уменьшит пробки и заторы, а также замедлит износ дорожного покрытия.

Южный обход станет частью федеральной трассы М-12 «Восток», которую правительство России планирует продлить до Омска. Дорога соединит автомобильную трассу регионального значения Тюмень – Боровский – Богандинский и федеральную дорогу Р-351 Екатеринбург – Тюмень.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 24,5 млрд рублей. Структура финансирования: 30% – федеральные средства, 30% – заемное банковское финансирование в рамках долгосрочного инвестсоглашения и 30% – средства бюджета Тюменской области.

Проектная документация уже разработана и прошла экспертизу. Строительство пройдет в четыре этапа: два из них включают возведение развязок на Червишевском и Московском трактах. Проектная пропускная способность магистрали составит 14 тысяч автомобилей в сутки. Завершить строительство планируют к 2029 году.