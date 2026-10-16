Осенний паводок в Тюмени: уровень Туры может достигнуть 480–570 сантиметров

На пике осеннего паводка уровень Туры в Тюмени может составить 480–570 сантиметров. Такой прогноз озвучил директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц, сообщает «Вслух.ру». По оценке властей, при этих значениях подтопление жилых домов не ожидается. «Согласно прогнозам Тюменского гидрометцентра, пик паводка ожидается в конце октября», — рассказал Виталий Флянц.

Отметка выхода воды на пойму составляет 650 сантиметров от нуля гидропоста. Таким образом, прогнозируемый максимум остается ниже этого уровня. Подъем реки специалисты связывают с обильными дождями и увеличением сбросов с водохранилищ Свердловской области, где берет начало Тура.

Между тем 16 октября уровень воды в областном центре достиг 469 сантиметров, прибавив за сутки 34 сантиметра. Эти данные приводит «Тюменская область сегодня» со ссылкой на сервис «Паводок.Инфо».

Городские службы работают в режиме повышенной готовности. По информации департамента, берегоукрепительные сооружения выполняют свою функцию. Для уточнения прогнозов Тюмень организовала оперативный обмен данными с Министерством общественной безопасности Свердловской области. Жителей призывают следить за официальными сообщениями о паводковой ситуации.

Напомним, летом Тура поднималась значительно выше нынешних значений. Как ранее сообщал siapress.ru, 10 августа уровень реки в Тюмени составлял 862 сантиметра. Вода тогда снижалась восьмой день подряд, однако все еще оставалась выше отметки «опасное явление».