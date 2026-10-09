В Тюмени открылся форум креативных предпринимателей «КПД-2026»

В Тюмени 9 октября стартовал IV Международный форум креативных предпринимателей «КПД-2026», который собрал представителей более 20 регионов России. Главной темой стали продажи в креативных индустриях, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Александр Моор направил участникам приветствие и отметил, что форум стал площадкой для профессионального диалога. «Инициативы, прозвучавшие здесь, легли в основу создания системных подходов к управлению отраслью в регионе. Наш опыт оказался востребованным и получил признание на федеральном уровне. Желаю участникам продуктивной работы, вдохновения и новых успехов», — подчеркнул глава региона.

По словам главы Тюмени Максима Афанасьева, темы для обсуждения предлагают сами предприниматели. «Тюмень стала центром притяжения и продвижения инициатив предпринимателей. Особенностью форума является то, что его повестка формируется исключительно из предложений участников события прошлых годов. Это говорит о том, что связи укрепляются, а кооперации появляются», — отметил мэр.

Форум продлится до 10 октября. Организаторы подготовили лекции, мастер-классы и бизнес-игры. Для всех желающих работают ярмарка ремесленных и локальных брендов, гастрономическая площадка и фотовыставка «Креативные индустрии — это люди». Подробности доступны в программе форума «КПД-2026».

Ранее организаторы сообщили, что программа форума выросла на 30% и включает 80 событий. По запросам бизнеса в нее впервые добавили блоки о креативном туризме и кадрах. Площадками стали тюменский технопарк и креативный кластер «809».