В Югре объявили беспилотную опасность и ввели ограничения в двух аэропортах

В Югре 16 октября объявили сигнал «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук. Росавиация также ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Советского и Урая.

Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности. «Прошу сохранять спокойствие», — обратился к жителям глава региона.

Югорчанам рекомендуют по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до объявления отбоя. В округе усиливают контроль за воздушным пространством. Возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

В сообщении губернатора отдельно указано, что запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. О подозрительных объектах необходимо сообщать по номеру 112.

Напомним, предыдущий сигнал беспилотной опасности в Югре объявляли 8 октября. В тот же день власти сообщили об отбое и снятии ограничений на полеты.