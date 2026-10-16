Суд Нягани арестовал 44-летнего мужчину по делу о двух угонах

В Нягани заключили под стражу 44-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в двух угонах автомобилей за один день. Мужчина останется под арестом до 10 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе судов Югры.

По версии следствия, в октябре обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Лазарева, угнал Chevrolet Cruze. В тот же день он, как полагают следователи, неправомерно завладел еще одним автомобилем — Honda Accord. После этого мужчину задержали сотрудники полиции. В пресс-службе уточнили, что у обвиняемого не было законных оснований для пребывания в России.

Мужчине предъявлено обвинение в двух преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ — угон. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В суде подчеркнули, что избрание меры пресечения не предрешает вопрос о виновности обвиняемого. Его рассмотрят после завершения предварительного следствия в ходе судебного разбирательства.

Ранее siapress.ru рассказывал о деле об угоне и смертельном ДТП в Сургуте. По данным суда, нетрезвый мужчина угнал Mitsubishi Galant, принадлежавший его родственнику.