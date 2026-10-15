«Газпром нефть» отменила ограничения на продажу топлива в Югре

Кажется, время подобных очередей подошло к концу. Как минимум, сейчас. Фото siapress.ru

На всех автозаправочных станциях «Газпром нефти» в Югре отменили лимиты на продажу топлива и вернули постоплату. Об этом сообщает ugra-news.ru. Ограничения действовали с июня. В населенных пунктах владельцы легковых автомобилей могли купить не более 40 литров бензина АИ-92, АИ-95 или АИ-100 за один чек. Для дизельного топлива лимит составлял 80 литров на городских заправках и 200 литров на трассах.

Одновременно в округе организуют поставки топлива в поселения, где нет АЗС крупных нефтяных компаний. Оператором выступает «Северавтодор». Перечень частных заправок, для которых предназначены поставки, охватывает 32 населенных пункта. Первую заявку уже согласовали, отгрузки идут по графику.

Накануне стало известно о том, что аналогичное снятие лимитов произошло в сети АЗС «Газпром нефти» на юге Тюменской области.