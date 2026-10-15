В Сургуте беспилотник помог задержать двух подозреваемых в сбыте наркотиков

В Сургуте полицейские с помощью беспилотника обнаружили подозрительную активность в лесу и задержали двух мужчин, которых подозревают в попытке сбыта наркотиков. Как сообщили в УМВД Югры, это 23-летний ранее судимый сургутянин и его напарник-студент.

Операцию провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с подразделением применения беспилотных аппаратов. По версии следствия, задержанные планировали распространять запрещенные вещества через тайники в лесной зоне.

При досмотре мужчин и обыске в съемном жилье полицейские изъяли более 155 свертков с веществом. Также они обнаружили упаковочную пленку, пакеты, изоленту, весы, мерную посуду, сим-карты и банковские карты.

Экспертиза установила, что в свертках находился α-пирролидиновалерофенон — производное N-метилэфедрона. Общий вес изъятой партии определят во время дополнительного исследования.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Суд заключил обоих подозреваемых под стражу. Расследование продолжается.

Ранее полиция Сургута уже использовала беспилотники во время масштабных миграционных рейдов. Аппараты помогали контролировать обстановку во время проверок, которые сотрудники МВД проводили при поддержке Росгвардии.