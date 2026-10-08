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Пожарные Сургута спасли двух девятилетних девочек из горящей квартиры

В Сургуте пожарные спасли двух девочек из горящей квартиры на улице Ивана Захарова

Пожарные Сургута спасли двух девятилетних девочек из горящей квартиры
Фото МЧС Югры

В Сургуте 8 октября пожарные спасли двух девятилетних девочек из горящей квартиры на улице Ивана Захарова. Дети находились дома одни, сообщили в МЧС Югры. Пожар произошел около 14 часов на первом этаже 17-этажного жилого дома. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Когда первые подразделения прибыли на место, из окна квартиры шел дым. Сотрудники МЧС вскрыли входную дверь, обнаружили внутри двух девочек и спасли их. Детей передали бригаде скорой помощи.

В 14:19 пожарные локализовали возгорание, а в 14:22 ликвидировали открытое горение на площади четыре квадратных метра. Огонь повредил мебель и вещи, дым закоптил комнату площадью 16 квадратных метров. На месте работали 36 сотрудников МЧС и девять единиц техники.

Предварительно специалисты связывают пожар с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Обстоятельства происшествия установят дознаватели ведомства.

МЧС напоминает родителям о необходимости присматривать за детьми и объяснять им правила поведения при пожаре. Ведомство также рекомендует установить дома автономный дымовой извещатель, который поможет вовремя заметить задымление. В случае пожара нужно звонить по номерам 101 или 112.

Ранее в Сургуте учитель вывел двух мальчиков из задымленного заброшенного магазина. Дети жгли бумагу возле кислородных баллонов. Педагог нашел их внутри, помог выйти на улицу и вызвал пожарных.


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Сегодня в 20:10, просмотров: 229, комментариев: 0
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