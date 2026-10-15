Мосту «Звезда Оби» у Сургута исполнился год: что изменилось для водителей

Второй мост через Обь у Сургута «Звезда Оби» 15 октября отмечает год с момента открытия движения. За это время новый переход принял тяжеловесный и транзитный транспорт, разгрузив мост имени Валентина Солохина, сообщает «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на окружное Управление автомобильных дорог.

По данным ведомства, первый сургутский мост прежде работал с тройной перегрузкой. Теперь тяжелые и крупногабаритные машины движутся по новой трассе в обход города. Новый маршрут и снижение нагрузки на старую переправу позволяют жителям Сургута, Сургутского района и северных территорий экономить до часа в пути.

Длина самой «Звезды Оби» составляет 1 758 метров, а всего перехода с подходами и подъездами — 45,561 километра. Помимо основного моста, строители возвели четыре малых моста через пойменные протоки и три путепровода. Расчетная пропускная способность перехода — 12,5 тысячи автомобилей в сутки.

Строительство началось 6 июля 2022 года и заняло три года и три месяца. Генподрядчиком выступило АО «Мостострой-11». Всего в работах участвовали 89 подрядных организаций со всей России и более 350 студентов из 17 строительных отрядов. Движение по мосту 15 октября 2025 года открыл президент России Владимир Путин. Объект построили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Для пролетов использовали 26,6 тысячи тонн металлоконструкций, а объем земляных работ превысил десять миллионов кубометров. Вдоль трассы установили 140 километров барьерных ограждений. Балочную конструкцию на массивных опорах рассчитали на ледовые и температурные нагрузки Западной Сибири.

Отдельную систему предусмотрели для защиты Оби от дорожных стоков: на переходе работают 35 локальных очистных сооружений, обустроены 18 километров лотков и ливневой канализации, а также 20 километров водоотводных каналов. По данным Управления автодорог, вся вода с дорожного полотна проходит очистку перед попаданием в реку и пойму. За движением следит автоматизированная система, а весогабаритный контроль проверяет грузовики на ходу.

Напомним, за первые три месяца эксплуатации по «Звезде Оби» проехали более 300 тысяч автомобилей. До открытия новой переправы основную нагрузку принимал мост имени Валентина Солохина, изначально рассчитанный примерно на пять тысяч машин в сутки.