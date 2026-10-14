В Тюмени стартовала стажировка по профилактике правонарушений несовершеннолетних

В Тюмени 14 октября начала работу стажировочная площадка по профилактике правонарушений несовершеннолетних. Специалисты из Иркутской, Новосибирской, Кировской, Вологодской областей и других регионов приехали обменяться опытом помощи детям и родителям, сообщает «Тюменская линия».

«Сегодня очень важно найти методы работы с детьми и оказать помощь родителям. Современные дети другие, родители не всегда знают, как разговаривать с ребенком. Цель площадки — обменяться опытом. И у Тюменской области есть что показать и рассказать», — отметила заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Тюмени Светлана Самойлова.

Директор регионального центра «Семья» Елена Перминова представила систему поддержки, которая помогает в том числе предупреждать подростковую преступность.

«Мы сочетаем в себе все возможные службы и сервисы, которые применяются в сфере социальной защиты для поддержки семей с детьми. Это социальная служба экстренного реагирования "Ребенок и семья", участковая служба социальной помощи и сопровождения семей с детьми по месту жительства, единая региональная сеть консультантов для родителей по вопросам воспитания и развития детей "Точка опоры", включенность в качестве оператора в онлайн-систему учета информации о семьях и детях "Банк данных", форумы для детей и родителей», — рассказала Елена Перминова.

Отдельная тема встречи — участие родителей в жизни ребенка. Специалисты подчеркивают, что школа и социальные учреждения не могут заменить поддержку близких. Детям важно не только получать необходимые вещи, но и слышать от родителей, что их любят и ценят. Поэтому работа по профилактике должна включать помощь взрослым в общении с подростками.

В Тюмени также действует проект «Дом там, где семья», который помогает родителям создавать развивающую среду дома. На одной из встреч в августе 17 участников познакомились с подходом Монтессори и обсудили ведение семейного бюджета.