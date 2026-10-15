Фонд Защитники Отечества в Югре рассказал о масштабах помощи ветеранам СВО

Более 4,5 тысячи человек получили медицинское сопровождение при содействии социальных координаторов югорского филиала фонда «Защитники Отечества» с начала его работы. Об этом сообщает канал «Югра официально». Психологическую помощь в филиале оказали свыше двух тысяч человек.

По данным источника, диспансеризацию, включая обследования у узких специалистов, прошли более 68% ветеранов. Еще свыше 240 человек получили направления на санаторно-курортное лечение.

Фонд также помогает ветеранам заниматься адаптивным спортом: предоставляет протезы, экипировку и снаряжение. В Югре участникам СВО выдали 24 комплекта адаптивной одежды. Каждый включает летний, зимний и демисезонный варианты.

Отдельное направление — обучение, переобучение и трудоустройство. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах до выхода на работу, учитывая их жизненную ситуацию, потребности и цели.

Кроме того, ветераны могут бесплатно посещать государственные учреждения культуры. Многие участвуют в общественной жизни: становятся наставниками и экспертами, проводят уроки мужества и реализуют проекты по сохранению исторической памяти.

Ранее в Югре организовали углубленную диспансеризацию ветеранов СВО за один день. Обследования проводят в специально определенных медицинских организациях, а для жителей муниципалитетов предусмотрели доставку до медучреждения и обратно. Программу разработали фонд «Защитники Отечества» и Минздрав России.