Форум ИНФОТЕХ пройдет в Тюмени 22-23 октября 2026 года

В Тюмени 22-23 октября пройдут XIX цифровой форум и выставка информационных технологий ИНФОТЕХ. Главными темами станут искусственный интеллект и нейросетевые технологии, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на организаторов. Участие бесплатное, форум поддерживает Минцифры России.

«Искусственный интеллект открывает новые возможности для экономики, государственного управления и социальной сферы. ИНФОТЕХ – форум для ИТ-специалистов, органов власти, бизнеса и для всех, кому интересно, как такие технологии меняют повседневную жизнь. Нам важно показать, где ИИ уже помогает людям, какие возможности открывает для учебы и работы, и как пользоваться им безопасно. Ведь главный смысл внедрения технологий – повышение качества жизни людей. В этом году будет не менее насыщенная деловая программа и выставка с интересными ИТ-решениями», — сказал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

22 октября организаторы проведут открытый диалог с министром цифрового развития России, сессию «Искусственный интеллект в Российской Федерации» и дискуссии о применении ИИ в здравоохранении и образовании. Также на форуме состоится V съезд координаторов проекта «Цифровая Россия».

23 октября программу продолжит День передовых муниципальных технологий. Участники обсудят защиту информации, цифровизацию дорожного хозяйства и применение алгоритмов для анализа данных, прогнозирования событий и управления процессами.

Подробную программу и информацию о регистрации организаторы разместили на сайте форума. Для оформления участия потребуется авторизация через Госуслуги. Генеральный партнер мероприятия — «Ростелеком».