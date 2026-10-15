Артем Глинских из Сургута занял четвертое место на чемпионате ArtMasters

Сургутянин Артем Глинских занял четвертое место в компетенции «Моушн-дизайн» на VII Национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters и получил приз зрительских симпатий. Об этом сообщили в АО «Газпром энергосбыт Тюмень», где он работает инженером управления цифровизации и информационной безопасности. Церемония награждения прошла в Большом театре в Москве.

В финал чемпионата вышли 200 участников в возрасте до 35 лет из 43 регионов России. Среди них — технические продюсеры, графические дизайнеры, звукорежиссеры, фотографы и сценографы. В каждой компетенции за победу боролись десять человек.

Моушн-дизайнерам предстояло создать графический проморолик об одном из российских регионов для мультимедийного шоу ArtMasters «Голоса земли». По жеребьевке Артему Глинских досталась Карелия.

«За короткий срок, отведенный на подготовку, я постарался собрать информацию об этом уникальном регионе России и показать в ролике глазами маскота – робота, созданного в научном центре РАН Карелии, красоту мощной северной природы и другие интересные „фишки“, например, карельские петроглифы», — рассказал Артем Глинских.

Робот стал связующим персонажем ролика, переходящим из кадра в кадр. Для создания кинематографичного изображения автор использовал фотореализм. После конкурса сургутянин поблагодарил коллег и земляков, которые поддержали его во время онлайн-голосования.

В пятерку лучших в этой компетенции вошли участники из Нальчика, Тольятти, Москвы и Югры. Все финалисты стали членами ассоциации, объединяющей специалистов творческих и технических профессий, работающих за сценой. Часть конкурсных проектов планируют доработать и реализовать.

Артем Глинских уже участвовал в ArtMasters: в предыдущие годы он занимал первое место в командных соревнованиях, а также третье и четвертое места в индивидуальных состязаниях.