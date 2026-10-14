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На проезде Мунарева в Сугуте сделают площадку для грузовиков, чтобы те не портили газон

Испорченный газон у проезда Мунарева в Сургуте восстановят

На проезде Мунарева в Сугуте сделают площадку для грузовиков, чтобы те не портили газон
Фото автора

Не прошло и двух недель после открытия проезда Мунарева в Сургуте, а свежий газон на одном из участков уже превратился в груду земли и грязи. По предварительным данным, территорию повредил грузовик, который привозил товар в местный продуктовый магазин.

Сотрудники торговой точки сообщили, что руководству выдали предписание восстановить благоустройство. Пока участок просто засыпали землей. Жители возмущены данной ситуацией, ведь проезда ждали годами. По мнению горожан, проблема может быть в том, что для большегрузов не предусмотрели удобный въезд. Некоторые предлагают заасфальтировать этот участок: люди всё равно продолжают ходить здесь напрямую.

В администрации Сургута сообщили, что поврежденную территорию обследовали повторно, а газон восстановили. Тем временем собственник здания подготовил проект нового съезда для грузовиков. В ближайшее время его направят на согласование в администрацию.


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Сегодня в 18:43, просмотров: 194, комментариев: 0
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