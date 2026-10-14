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Медики Югры привили от гриппа более 183 тысяч детей и 318 тысяч взрослых

В Югре более 500 тысяч жителей прошли вакцинацию против гриппа

Медики Югры привили от гриппа более 183 тысяч детей и 318 тысяч взрослых
Фото администрации Сургута

В Югре прививку от гриппа сделали более 500 тысяч человек — свыше 183 тысяч детей и 318 тысяч взрослых. Об этом сообщил Роман Паськов. Всего в этом сезоне медики планируют вакцинировать более миллиона жителей округа.

Среди привитых — более 2,5 тысячи беременных женщин из 4,2 тысячи включенных в план. По словам Романа Паськова, медицинские организации полностью обеспечены необходимыми вакцинами. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления.

Кампания продлится до декабря. Роман Паськов призвал не откладывать вакцинацию, поскольку организму требуется время для формирования иммунной защиты. Он напомнил, что грипп может вызвать серьезные осложнения, особенно у детей, беременных женщин, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, а прививка помогает снизить эти риски.


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14 октября в 17:47, просмотров: 640, комментариев: 0
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