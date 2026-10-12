Команда APACHI из Тюменской области вышла в финал «Битвы роботов»

Команда APACHI из Новоселезневской школы в Казанском прошла в финал международных соревнований «Битва роботов». Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. В конце октября школьники поборются за призовые места в Казани.

Отборочные этапы завершились 10 октября в Москве. За выход в финал состязались команды из России, Индии и США. Тюменскую область в категории роботов весом до 1,5 килограмма представляли пять команд.

APACHI успешно прошла два этапа отбора. Школьники оснастили своего робота вертикальным спиннером и сделали высокий треугольный корпус. Такая форма позволяет машине возвращаться в исходное положение при столкновении.

Еще одна команда региона — «Штормовое предупреждение» — победила в специальном соревновании для выбывших участников. Задача заключалась в том, чтобы продержаться три минуты на арене с другими роботами.

«„Битва роботов“ — это соревнования международного уровня, и участие в них требует серьезных усилий. Приятно видеть, как за три года вырос уровень ребят из Тюменской области. Растет количество команд, а вместе с ними и уровень подготовки, качество инженерных решений. Подобные соревнования помогают школьникам развивать технические навыки, учат работать в команде и находить нестандартные решения. Для региона это важный вклад в подготовку будущих инженеров и ИТ-специалистов», — отметил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.