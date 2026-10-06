Выставку «Тюменская марка — 2026» посетили около пяти тысяч человек

Выставка «Тюменская марка — 2026» за два дня приняла около пяти тысяч гостей и объединила 67 участников. Итоги мероприятия подвел глава города Максим Афанасьев.

Из Тюмени приехали 50 участников, еще 17 — из других муниципалитетов области, включая Тобольск, Ишим и Заводоуковск. Среди гостей были представители Москвы, ЯНАО, Кургана, Челябинска и Удмуртии.

В трех переговорных комнатах состоялась 51 деловая встреча. Предприниматели представляли продукцию и договаривались о сотрудничестве. Также прошли семь закупочных сессий с крупными заказчиками, среди которых «Лемана ПРО», «Строительный двор» и «УСТЭК». Участники обсудили цифровизацию, корпоративную медицину и новые законы.

Выставку посетили 590 студентов колледжей и техникумов. Для гостей работали восемь развлекательных зон с мастер-классами, показами тюменских дизайнеров, музыкой и викториной о 440-летии города.

«„Тюменская марка“ — это лицо нашей промышленности и настоящий праздник для города. Ждем всех в следующем году!» — отметил Максим Афанасьев.

Ранее siapress.ru рассказывал, что организаторы «Тюменской марки» сделали акцент на промышленности и поиске деловых партнеров. Работа с предприятиями выходит за рамки двух выставочных дней: программа предусматривает экскурсии на производства и закупочные сессии в течение нескольких месяцев.