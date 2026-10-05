СурГПУ отмечает 40-летие: встреча выпускников и программа юбилейной недели

Сургутский государственный педагогический университет отмечает 40-летие со дня основания. Юбилейная неделя проходит с 3 по 8 октября, сообщили в СурГПУ. Ее открыла встреча выпускников и педагогов Сургутского педагогического училища, колледжа и лицея, которая собрала более сотни человек.

В знакомые аудитории и залы вернулись выпускники разных лет, ветераны педагогического коллектива и бывшие ученики лицейских классов для детей сотрудников. По данным университета, большинство участников встречи продолжают работать в системе образования Югры.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес Надежды Коноплиной, стоявшей у истоков учебного заведения. Она отметила командный дух преподавателей и студентов, стремление сделать училище одним из ведущих в системе среднего профессионального образования и преданность педагогической профессии.

На встрече выступили почетный декан СурГПУ Мира Тарасенко, руководитель дошкольного отделения Елена Биндалева, выпускники Светлана Зайцева, Александра Замятина, Кирилл Акинцев. Выпускницы группы 197 исполнили песню «Спасибо, музыка!».

Юбилейная программа продолжится на улице Артема, 9. На 5 октября запланированы возложение цветов к памятнику Учителю и праздничный концерт. В следующие дни состоятся:

6 октября в 10:30 — квест-игра «Путешествие во времени: 40 лет спустя»;

6 октября в 14:00 — мероприятие «Путь Педагогического: исследования молодых» в читальном зале;

7 октября в 15:00 — спектакль по мотивам сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в концертном зале КСК;

8 октября в 15:00 — спортивное событие «Эстафета поколений» в спортивном зале КСК.

Ранее siapress.ru рассказывал, что история СурГПУ началась с открытия педагогического училища в 1986 году, которое выросло до одного из лучших педагогических вузов страны.