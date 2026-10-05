В Тюменской области более 40 педагогов наградили в День учителя

Более 40 педагогов Тюменской области получили государственные и региональные награды на торжественной церемонии в филармонии 5 октября. Среди награжденных — наставники, ветераны и молодые специалисты, сообщает «Тюменская линия». С Днем учителя представителей системы образования поздравил губернатор Александр Моор.

«Сегодня этот зал объединил лучших представителей региональной системы образования — ветеранов педагогического труда, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения, молодых педагогов и студентов педагогических специальностей. У каждого из вас свои причины выбрать эту очень ответственную и нужную во все времена профессию. У кого-то это желание появилось в юности, кто-то уже в осознанном возрасте, сделал свой выбор, возможно, примером для вас были ваши любимые учителя, думаю, сейчас вы тоже пример для своих учеников и воспитанников. Благодарю вас за преданность профессии и неиссякаемую энергию», — обратился к участникам церемонии губернатор.

Знак отличия Министерства просвещения России «Отличник просвещения» получили 11 педагогов. Глава региона отметил, что область продолжает готовить профессиональные кадры, строить и ремонтировать школы и детские сады, обновлять материальную базу колледжей и техникумов. Одной из приоритетных задач остается повышение престижа педагогической профессии. «Мы и дальше будем делать все, чтобы в нашем регионе педагогам было комфортно жить и интересно работать», — подчеркнул Александр Моор.

Коллег поздравила и директор областного департамента образования и науки Дина Горковец. «Горжусь тем, что являюсь частью нашего большого, по-настоящему стойкого педагогического братства! Во все времена именно учителя, педагоги являются опорой государства, проводниками смыслов. Именно вы – пример настоящего трудолюбия, ответственности и служения своему делу. Дорогие коллеги, я от души поздравляю вас с праздником! Пусть в ваших сердцах всегда горит свет мудрости и просвещения, а ваших любви, доброты и профессионализма хватает на сотни тысяч маленьких и уже почти взрослых жителей Тюменской области», — сказала она.

Напомним, Тюменская область почти удвоила число бюджетных мест в колледжах и техникумах за четыре года — с 9,5 тысячи до 18,5 тысячи. С сентября в регионе также заработали новые кластеры проекта «Профессионалитет»: «Химия», «Сельское хозяйство» и «Строительство».